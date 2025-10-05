Légendes Pokémon: Z-A est-il une exclusivité Nintendo Switch 2 ?

Nouveau spin-off de la franchise aux célèbres petits monstres, Légendes Pokémon: Z-A sera disponible dans quelques jours seulement. Mais sera-t-il uniquement réservé aux joueurs Nintendo Switch 2 ou à tous les dresseurs Nintendo ?
Une nouvelle aventure attend les dresseurs et dresseuses dans les rues d'Illumis avec Légendes Pokémon: Z-A
. Après de longs mois d'attente et de révélations concernant cette épopée annexe, les joueurs pourront découvrir le titre très prochainement. D'ailleurs, beaucoup ont hâte de retrouver la Méga-évolution, mécanique de combat emblématique de la région de Kalos
qui sera mise à l'honneur dans le jeu.
Si The Pokémon Company a déjà confirmé que le titre aurait droit à un DLC baptisé Méga Dimension
, une question est sur les lèvres des joueurs : est-ce que Légendes Pokémon: Z-A est exclusif au catalogue de la Nintendo Switch 2 ? En effet, l'aventure Pokémon comptait parmi les titres les plus attendus de l'année sur la nouvelle console portable de Nintendo.
Mais devrez-vous l'acheter pour pouvoir explorer les rues d'Illumis ? Nous vous donnons tous les détails sur cette sortie dans les lignes qui suivent.
Légendes Pokémon: Z-A n'est-il jouable que sur Nintendo Switch 2 ?
Que les dresseurs et dresseuses se rassurent : Légendes Pokémon: Z-A n'est pas une exclusivité de la Nintendo Switch 2
, contrairement à des titres comme Mario Kart World
ou Donkey Kong Bananza
. Les deux versions du jeu seront d'ailleurs lancées simultanément le 16 octobre 2025
et proposeront le même contenu, tant pour le jeu classique que pour son DLC.
Vous pourrez obtenir le jeu en version physique dans vos grandes enseignes préférées ou en version dématérialisée via le Nintendo eShop. Pour faire craquer les joueurs, plusieurs bonus de précommande sont proposés, mais ne tardez pas si vous souhaitez les acquérir !
Est-ce qu'une mise à niveau Nintendo Switch 2 sera proposée pour le titre ?
Les joueurs sur Nintendo Switch première du nom pourront donc profiter de Légendes Pokémon: Z-A sur leur support de prédilection. Mais si le Père Noël glisse une Switch 2 sous le sapin ou s'ils décident de l'acquérir par la suite, il ne sera pas nécessaire de racheter le jeu. Une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 est disponible sur l'eShop pour 9,99 euros
.
Cette mise à niveau permet notamment de profiter de meilleures performances et de graphismes améliorés
. Celle-ci est compatible avec les versions physiques et dématérialisées de Légendes Pokémon: Z-A. Enfin, un pack spécial réunissant la console et le jeu
sera lancé juste à temps pour les fêtes de Noël. Mais pour quelle version allez-vous craquer ? Dites le nous dans les commentaires juste en dessous !
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