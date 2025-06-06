Légendes Pokémon: Z-A : Découvrez les bonus de précommande offerts par chaque enseigne

Les précommandes pour Légendes Pokémon: Z-A sont officiellement ouvertes. Mais pour séduire les joueurs, plusieurs enseignes ont prévu des bonus inédits allant du pin's à la figurine de Méga-Dracaufeu.
Peu de temps après l'annonce de sa date de lancement
, Nintendo a lancé les précommandes pour le très attendu Légendes Pokémon: Z-A
. En mars dernier, bien avant cette révélation, le site du Pokémon Center avait annoncé que chaque personne effectuant une précommande sur leur site
recevrait en cadeau une peluche de l'un des Starters du jeu.
La France n'est malheureusement pas concernée par cette opération. Néanmoins, plusieurs enseignes ont pensé aux dresseurs de l'hexagone et proposent des bonus inédits pour l'occasion.
Des goodies exclusifs offerts pour toute précommande sur My Nintendo Store, à la FNAC ou chez Micromania
Ces bonus seront offerts à tous les joueurs qui précommanderont Légendes Pokémon: Z-A
, qu'ils optent pour la version Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2. La FNAC propose ainsi un pin's exclusif représentant le Starter de votre choix
(à savoir Germignon, Gruikui ou Kaimunus). Un bon d'achat de 10 euros sera offert en extra si vous possédez la carte du magasin.
Du côté de Micromania ZING, habitué à offrir des bonus de précommande à ses clients, c'est une figurine représentant les Starters d'Illumis qui sera offerte pour toute précommande
. Ce petit cadeau est devenue une tradition pour l'enseigne au logo bleu. En effet, une figurine similaire était offerte pour les précommandes jeux Pokémon Épée et Bouclier, mais aussi pour les jeux Pokémon Écarlate et Violet.
Cette petite figurine à l'effigie des Starters sera également offerte pour toute précommande du jeu de base sur le site My Nintendo Store. Cependant, la boutique officielle de Nintendo propose également aux dresseurs des packs inédits. En optant pour ces versions, les joueurs recevront en complément d'autres goodies exclusifs comme un mug, un parapluie décoré de Méga-évolutions, des figurines de Méga-Dracaufeu X et Méga-Dracaufeu Y, une casquette
et bien plus encore. Ces packs seront proposés à la vente à partir du 11 juin prochain.
Des écarts de prix importants en fonction des enseignes pour les précommandes de Légendes Pokémon: Z-A
Si les bonus de précommande sont tentants pour les collectionneurs, les comparateurs de prix ont déjà noté des différences de prix importantes sur les précommandes de Légendes Pokémon: Z-A. À l'heure actuelle, l'enseigne proposant le tarif le plus bas est Leclerc
(44,49 € pour la version Nintendo Switch et 51,99 € pour la version Nintendo Switch 2). Pour les autres enseignes, les prix varient entre 59,99 € et 69,99 € selon les versions.
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