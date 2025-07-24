Légendes Pokémon: Z-A aura droit à son pack Nintendo Switch 2, mais il y a 2 hics

Pour accompagner la sortie de Légendes Pokémon: Z-A, un pack exclusif contenant la Nintendo Switch 2 et le jeu est déjà disponible en précommande. Mais il a deux défauts qui risquent de décevoir les dresseurs.
Proposant une aventure annexe dans les rues d'Illumis, Légendes Pokémon: Z-A
arrivera dans quelques semaines entre les mains des dresseurs du monde entier. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, mais également sur Nintendo Switch 2, où il profitera de meilleures performances techniques. Cette sortie peut être l'occasion pour certains de craquer et d'acheter la nouvelle console de Nintendo, notamment en prévision des fêtes de fin d'année.
Pour ces joueurs, un pack exclusif
est d'ores et déjà disponible en précommande chez de nombreuses enseignes comme la FNAC, Micromania ou encore Auchan. Lancé le 16 octobre 2025, il est proposé à 499,99 euros et comprend la console ainsi que le jeu Légendes Pokémon: Z-A
. Toutefois, de nombreux internautes ont rapidement noté deux éléments qui peuvent décevoir les futurs acheteurs.
Un code de téléchargement pour Légendes Pokémon: Z-A et non une copie physique proposée dans ce pack
Dans la fiche technique du produit sur les différents sites, il est précisé que le pack contient un code de téléchargement à utiliser pour installer Légendes Pokémon: Z-A sur la console. Ce nouveau pack est donc très similaire à celui qui a été proposé avec Mario Kart World
.
Si son prix est plus avantageux que d'acheter la console et le jeu séparément, l'absence de boite ou de version physique peut être un frein pour les collectionneurs
. Cependant, les acheteurs effectuant une précommande peuvent obtenir un bonus en fonction de l'enseigne où le produit va être récupéré
.
Pas de modèle collector de Nintendo Switch 2 proposé pour l'occasion
Un autre détail décevant est que la Nintendo Switch 2 n'est pas déclinée en une édition collector thématique
représentant la ville d'Unys, les Starters du jeu ou encore les Méga-Évolutions. En effet, il est fréquent que les consoles Nintendo soient déclinées aux couleurs des différents jeux Pokémon afin de combler les collectionneurs.
Toutefois, cette absence d'une édition spéciale est moins surprenante. En règle générale, ce type de produit collector est associé aux jeux de la saga principale et non aux spin-off
comme Légendes Pokémon: Z-A. D'ailleurs, à la sortie de Légendes Pokémon: Arceus, aucun produit de ce type n'avait été proposé aux joueurs, à l'exception du Split Pad Pro. Le schéma se répète, mais un tel bundle peut séduire les parents ou les inconditionnels de la franchise qui n'ont pas encore pu acquérir la nouvelle console de Nintendo.
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