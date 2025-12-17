Pokémon GO : Une Journée de Raids Kyurem Fusion aura lieu en janvier 2026, les détails de l'événement

Découvrez ce que réserve la Journée de Raids Kyurem Fusion de Pokémon GO, prévue pour janvier 2026, dans cet article.
Le samedi 10 janvier 2026 de 14 heures à 17 heures, Pokémon GO
organise une Journée de Raids consacrée à Kyurem et à la Fusion de Pokémon. Ce type d'événement arrive assez rarement, et cette occasion ne devra pas être manquée en ce début d'année, puisque vous pourrez profiter de divers bonus, apprendre de nouvelles attaques vedettes, et bien sûr, partir en quête d'effets aventure. Pour en savoir plus, nous vous proposons de consulter les détails de la Journée de Raids Kyurem Fusion
ci-dessous.
Journée de Raids Kyurem Fusion
Bonus d'événement
- Reshiram, Zekrom, Kyurem Noir et Kyurem Blanc apparaîtront plus fréquemment dans les Raids et alterneront chaque demi-heure en tant que Boss de Raids, durant les heures de l'événement. Reshiram et Kyurem Noir marqueront le début des festivités, puis Zekrom et Kyurem Blanc suivront. Affrontez-les afin d'obtenir de l'Énergie fusion que vous pourrez utiliser pour transformer Kyurem dans des formes spectaculaires !
- Recevez jusqu'à cinq Passes de Raid gratuits supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de six).
- Vous aurez plus de chances de rencontrer des Reshiram, Zekrom ou Kyurem chromatiques dans les Raids.
- Le nombre limite de Passes de Raid à distance sera porté à 20 du samedi 10 janvier, à 2 h CET (vendredi 9 janvier à 17 h PST), au dimanche 11 janvier, à 5 h CET (samedi 10 janvier à 20 h PST).
- Les Dresseurs auront une chance d'attraper Kyurem après avoir avoir vaincu Kyurem Noir ou Kyurem Blanc.
Attaques vedettes
En les rencontrant en Raid
, les Pokémon suivants connaîtront :
- Reshiram → l'Attaque Chargée Flamme Croix
- Zekrom → l'Attaque Chargée Éclair Croix
- Kyurem → l'Attaque Chargée Ère Glaciaire
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus listés ci-dessous, et actifs le 10 janvier de 14 heures à 17 heures :
- 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Kyurem Fusion
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Kyurem Fusion sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un ticket d'événement et un Passe de combat premium bonus.
Fusion de Pokémon
La fusion de Pokémon désigne le fait de combiner plusieurs Pokémon en un seul, plus puissant, et dont l'apparence est modifiée.
Kyurem Noir et Kyurem Blanc
Avec suffisamment d'Énergie fusion, Kyurem peut fusionner avec Zekrom pour devenir Kyurem Noir ou avec Reshiram pour se transformer en Kyurem Blanc.
- Kyurem et Zekrom → 1 000 Énergies fusion Voltage, 30 Bonbons Kyurem et 30 Bonbons Zekrom.
- Kyurem et Reshiram → 1 000 Énergies fusion Brasier, 30 Bonbons Kyurem et 30 Bonbons Reshiram.
- Kyurem gardera sa forme fusionnée jusqu'à ce que vous mettiez fin à la fusion. Cette action ne coûte aucune Énergie fusion ni aucun Bonbon Pokémon.
Énergie fusion Voltage et Énergie fusion Brasier
L'Énergie fusion Voltage et l'Énergie fusion Brazier sont des substances de pouvoir extrêmement rares qui peuvent être utilisées afin de donner à Kyurem d'incroyables nouvelles formes.
Pour obtenir de l'Énergie fusion Voltage ou de l'Énergie fusion Brazier, vous devrez battre Kyurem Noir ou Kyurem Blanc lors de Combats de Raid.
Effet Aventure : Éclair Gelé
En fusionnant Zekrom et un Kyurem maîtrisant l'Attaque Chargée Ère Glaciaire, celle-ci sera remplacée par l'Attaque Chargée Éclair Gelé. Une fois la fusion terminée, Éclair Gelé redeviendra Ère Glaciaire.
Utilisez 5 000 Poussières Étoile et 5 Bonbons Kyurem pour activer l'Effet Aventure d'Éclair Gelé, qui crée de la glace chargée en électricité pendant 10 minutes. Lorsque cet effet est actif, les Pokémon que vous rencontrez sont incapables de bouger et peuvent ainsi être attrapés plus facilement, y compris avec des accessoires connectés.
Vous pouvez augmenter la durée de l'Effet Aventure d'Éclair Gelé par tranches de 10 minutes en dépensant des Poussières Étoile et des Bonbons Kyurem supplémentaires. Au moment d'étendre la durée de l'effet, vous pouvez choisir de le prolonger de deux heures maximum. Vous pouvez ensuite de nouveau le prolonger, jusqu'à une durée maximale de 24 heures.
Éclair Gelé ne peut être actif en même temps qu'un autre Effet Aventure.
Effet Aventure : Feu Glacé
En fusionnant Reshiram et un Kyurem maîtrisant l'Attaque Chargée Ère Glaciaire, celle-ci sera remplacée par l'Attaque Chargée Feu Glacé. Une fois la fusion terminée, Feu Glacé redeviendra Ère Glaciaire*.
Utilisez 5 000 Poussières Étoile et 5 Bonbons Kyurem pour activer l'Effet Aventure de Feu Glacé, qui émet une aura glaçante pendant 10 minutes. Lorsque cet effet est actif, les mouvements des Pokémon que vous rencontrez sont ralentis : vous pouvez ainsi accomplir plus facilement un Excellent lancer, y compris avec des accessoires.
Vous pouvez augmenter la durée de l'Effet Aventure de Feu Glacé par tranches de 10 minutes en dépensant des Poussières Étoile et des Bonbons Kyurem supplémentaires. Au moment d'étendre la durée de l'effet, vous pouvez choisir de le prolonger de deux heures maximum. Vous pouvez ensuite de nouveau le prolonger, jusqu'à une durée maximale de 24 heures.
Feu Glacé ne peut être actif en même temps qu'un autre Effet Aventure.
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