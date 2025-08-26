Pokémon GO : Un premier teaser de la saison 20 a été dévoilé, l'identité de deux nouveaux Pokémon se confirme

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 août 2025 à 11h53
Le nom de la nouvelle saison de Pokémon GO, à venir en septembre 2025, est désormais connu, tout comme l'identité d'au moins deux nouveaux Pokémon grâce à un court teaser vidéo.
Pokémon GO : Un premier teaser de la saison 20 a été dévoilé, l'identité de deux nouveaux Pokémon se confirme
Jours Heureux, la 19ème de saison de Pokémon GO, va laisser place à la suivante en septembre 2025, et un premier teaser a été partagé le 25 août 2025, une semaine avant sa sortie. Intitulée « Tales of Transformation », cette nouvelle saison introduira vraisemblablement plusieurs variantes de Pokémon populaires, et sera marquée par une mise à jour majeure de la limite de niveau

Les premières images de la saison 20 de Pokémon GO ont été partagées

Le premier teaser de la saison à venir en septembre 2025 de Pokémon GO a été officiellement dévoilé quelques jours avant son lancement, et ce chapitre répondra au nom de « Tales of Transformation », que nous pouvons littéralement traduire par « Contes de transformation ».


Dans la courte vidéo, plusieurs indices relatifs au contenu de cette 20ème saison se distinguent, en particulier les silhouettes de nouveaux Pokémon à venir : Méga-Métalosse et Évoli Gigamax. Les images suggèrent aussi l'entrée de la forme décidée de Keldeo. De plus, les dates de sortie et de fin de la saison ont été confirmées : Tales of Transformation commencera le 2 septembre et se terminera le 2 décembre.

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Après la Finale Max d'août 2025, de nombreuses rumeurs ont circulé quant à de potentiels ajouts, et les noms d'Ogerpon, de Terapagos et de Pêchaminus se sont démarqués, mais nous ne pouvons affirmer leur véracité pour le moment. Quoi qu'il en soit, les joueurs ont de quoi se réjouir avec l'arrivée de la nouvelle méga-évolution de Métalosse, un Pokémon plébiscité en raison de sa puissance aussi bien en PvE qu'en PvP.

Des détails supplémentaires seront communiqués au fil du temps, alors restez à l'affût pour en savoir plus, et ne rien manquer des nouveautés de la saison automnale 2025 de Pokémon GO.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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