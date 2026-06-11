Pokémon GO : Un nouveau type d'étude ponctuelle et des découvertes quotidiennes arrivent en juin 2026

Le rythme s'intensifie sur Pokémon GO en juin 2026 : un nouveau type d'étude et des découvertes quotidiennes viendront pimenter les semaines sans événement majeur.

Pokémon GO organise régulièrement des événements, en juin 2026 par exemple, vous avez l'opportunité de participer à Taxi volant et Taxi volant : Offensive, mais ce type de rendez-vous, apprécié par les dresseurs, ne se déroule que quelques fois chaque mois. Il existe donc des jours « de temps mort » sur le jeu mobile de Niantic, mais plus pour longtemps : l'étude ponctuelle Choisis ton parcours et les découvertes quotidiennes arriveront bientôt.

L'étude ponctuelle « Choisis ton parcours » viendra pimenter votre quotidien sur Pokémon GO

À partir du mercredi 17 juin 2026, c'est-à-dire une période sans événement majeur organisé sur Pokémon GO, vous aurez l'occasion de prendre part à un nouveau type d'étude ponctuelle, « Choisis ton parcours ». Concrètement, ces études vous permettront de redécouvrir le jeu au cours des semaines sans événement, et d'explorer le jeu de votre manière préférée. Vous pourrez effectivement opter pour le parcours qui vous ressemble le plus, parmi trois propositions :

Exploration

Capture

Combat

En fonction de votre choix, des missions différentes vous seront confiées, et vous bénéficierez de bonus propres à votre parcours. Le calendrier de la saison en cours a été partagé ;

Du mercredi 17 juin, à 10 h, au dimanche 21 juin, à 20 h → Choisis ton parcours : Farandole de fossiles

Du mardi 30 juin, à 10 h, au vendredi 3 juillet, à 20 h → Choisis ton parcours : Braises chargées

Du mardi 28 juillet, à 10 h, au lundi 3 août, à 20 h → Choisis ton parcours : Chemin féerique

Du mardi 11 août, à 10 h, au lundi 17 août, à 20 h → Choisis ton parcours : Venin et verdure

Les découvertes quotidiennes commencent le 15 juin

En plus de participer à ces nouvelles études, Pokémon GO prévoit de vous donner accès à une nouvelle découverte quotidienne chaque jour pendant la saison Toujours en avant. Elles seront actives de minuit à 23 heures 59 dans la plupart des cas, et arriveront à partir du lundi 15 juin 2026. Les détails du programme ont été partagés :

Lundi Dynamax 1 Super Bonbon L à l'issue des Combats Dynamax en personne

Actualisation plus fréquente des Sources d'Énergie

Davantage de Sources d'Énergie actives le lundi par rapport aux autres jours de la semaine

Rotation des Pokémon Dynamax à affronter dans les Combats Dynamax Mardi Concours Possibilité de participer à 5 Concours PokéStop

Concours PokéStop à davantage de Sources d'Énergie Mercredi Heure de Raids 1 Super Bonbon L à l'issue des Combats de Raid en personne Jeudi Combat GO et Heure du Pokémon vedette Retour de l'Heure du Pokémon vedette de 18 h à 19 h (heure locale) Vendredi amitié Jusqu'à 2 Échanges spéciaux supplémentaires

Réduction de 20 % du coût en Poussières Étoile des échanges Dimanche en plein air Davantage de Pokémon sauvages

Davantage de Pokémon sur les Routes, où les Encens en attireront encore plus

Réduction de la distance permettant de gagner des Bonbons Copain sur les Routes explorées avec votre Copain Pokémon

Jusqu'à 3 rencontres par jour avec Mateo sur les Routes

Les découvertes quotidiennes seront améliorées progressivement, à l'aide des retours de la communauté de Pokémon GO, mais même si ces nouveautés demeurent perfectibles, elles contribueront sans doute à vous procurer un été plus mouvementé qu'à l'ordinaire. Rendez-vous donc dès la semaine du 15 juin pour les découvrir et récupérer un maximum de butins.