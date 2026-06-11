Pokémon GO : Un nouveau type d'étude ponctuelle et des découvertes quotidiennes arrivent en juin 2026
le 11 juin 2026 à 12h48
Pokémon GO organise régulièrement des événements, en juin 2026 par exemple, vous avez l'opportunité de participer à Taxi volant et Taxi volant : Offensive, mais ce type de rendez-vous, apprécié par les dresseurs, ne se déroule que quelques fois chaque mois. Il existe donc des jours « de temps mort » sur le jeu mobile de Niantic, mais plus pour longtemps : l'étude ponctuelle Choisis ton parcours et les découvertes quotidiennes arriveront bientôt.
L'étude ponctuelle « Choisis ton parcours » viendra pimenter votre quotidien sur Pokémon GO
À partir du mercredi 17 juin 2026, c'est-à-dire une période sans événement majeur organisé sur Pokémon GO, vous aurez l'occasion de prendre part à un nouveau type d'étude ponctuelle, « Choisis ton parcours ». Concrètement, ces études vous permettront de redécouvrir le jeu au cours des semaines sans événement, et d'explorer le jeu de votre manière préférée. Vous pourrez effectivement opter pour le parcours qui vous ressemble le plus, parmi trois propositions :
- Exploration
- Capture
- Combat
En fonction de votre choix, des missions différentes vous seront confiées, et vous bénéficierez de bonus propres à votre parcours. Le calendrier de la saison en cours a été partagé ;
- Du mercredi 17 juin, à 10 h, au dimanche 21 juin, à 20 h → Choisis ton parcours : Farandole de fossiles
- Du mardi 30 juin, à 10 h, au vendredi 3 juillet, à 20 h → Choisis ton parcours : Braises chargées
- Du mardi 28 juillet, à 10 h, au lundi 3 août, à 20 h → Choisis ton parcours : Chemin féerique
- Du mardi 11 août, à 10 h, au lundi 17 août, à 20 h → Choisis ton parcours : Venin et verdure
Les découvertes quotidiennes commencent le 15 juin
En plus de participer à ces nouvelles études, Pokémon GO prévoit de vous donner accès à une nouvelle découverte quotidienne chaque jour pendant la saison Toujours en avant. Elles seront actives de minuit à 23 heures 59 dans la plupart des cas, et arriveront à partir du lundi 15 juin 2026. Les détails du programme ont été partagés :
Lundi Dynamax
- 1 Super Bonbon L à l'issue des Combats Dynamax en personne
- Actualisation plus fréquente des Sources d'Énergie
- Davantage de Sources d'Énergie actives le lundi par rapport aux autres jours de la semaine
- Rotation des Pokémon Dynamax à affronter dans les Combats Dynamax
Mardi Concours
- Possibilité de participer à 5 Concours PokéStop
- Concours PokéStop à davantage de Sources d'Énergie
Mercredi Heure de Raids
- 1 Super Bonbon L à l'issue des Combats de Raid en personne
Jeudi Combat GO et Heure du Pokémon vedette
- Retour de l'Heure du Pokémon vedette de 18 h à 19 h (heure locale)
Vendredi amitié
- Jusqu'à 2 Échanges spéciaux supplémentaires
- Réduction de 20 % du coût en Poussières Étoile des échanges
Dimanche en plein air
- Davantage de Pokémon sauvages
- Davantage de Pokémon sur les Routes, où les Encens en attireront encore plus
- Réduction de la distance permettant de gagner des Bonbons Copain sur les Routes explorées avec votre Copain Pokémon
- Jusqu'à 3 rencontres par jour avec Mateo sur les Routes
Les découvertes quotidiennes seront améliorées progressivement, à l'aide des retours de la communauté de Pokémon GO, mais même si ces nouveautés demeurent perfectibles, elles contribueront sans doute à vous procurer un été plus mouvementé qu'à l'ordinaire. Rendez-vous donc dès la semaine du 15 juin pour les découvrir et récupérer un maximum de butins.
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