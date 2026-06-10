Pokémon GO : Tapatoès débarque sur le jeu avec l'événement Taxi volant

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juin 2026 à 10h55
Tapatoès, le Pokémon Perroquet, va rejoindre Pokémon GO en juin 2026. Retrouvez les détails de l'événement Taxi volant dans cet article.
Pokémon GO : Tapatoès débarque sur le jeu avec l'événement Taxi volant

Du mardi 23 juin à 10 heures au lundi 29 juin à la même heure, Pokémon GO vous invite à participer à l'événement Taxi volant afin de rencontrer Tapatoès pour la première fois sur le jeu.

L'événement Taxi volant marquera l'entrée de Tapatoès sur Pokémon GO

En juin 2026, du 23 au 29, Pokémon GO organise un événement qui vous permettra de rencontrer pour la première fois le Pokémon Perroquet, Tapatoès. Il sera possible de croiser sa route en accomplissant une étude de terrain, ou tout simplement à l'état sauvage. Notez que selon l'endroit où vous vous situez dans le monde, il n'aura pas la même couleur :

  • Tapatoès Plumage Jaune et Tapatoès Plumage Blanc apparaîtront partout.
  • Tapatoès Plumage Vert apparaîtra dans l'hémisphère est.
  • Tapatoès Plumage Bleu apparaîtra dans l'hémisphère ouest.

Qui plus est, vous aurez la possibilité de faire quelques rencontres sauvages, et d'apercevoir ainsi Hoothoot, Minisange, voire un Tapatoès Plumage Blanc.

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Rencontres de tâches d'étude de terrain

Une étude de terrain sera disponible, et en complétant les tâches, vous pourrez rencontrer les Pokémon listés ci-dessous :

  • Piafabec
  • Hoothoot
  • Minisange
  • Tapatoès
  • Zapétrel

Raids

Raids de niveau un

  • Tylton
  • Étourmi
  • Vostourno

Raids de niveau trois

  • Gueriaigle de Hisui
  • Bleuseille
  • Lestombaile

Passe GO et Passe GO deluxe

Le Passe GO : Taxi volant sera offert automatiquement à tous les joueurs le mardi 23 juin à 10 heures, et le Passe GO deluxe sera disponible pour 4,99 USD (Passe GO deluxe + 6 rangs, 6,99 USD). Les récompenses expireront le mercredi 1er juillet à 19 heures 59. En franchissant les rangs, vous recevrez :

Passe GO

  • Des rencontres avec Roucoups, Hoothoot, Vostourno, Minisange et bien d'autres
  • Un Super Radar Rocket
  • Des Éléments mystérieux et des Fragments obscurs

Passe GO deluxe 

  • Encore plus de rencontres avec des Pokémon de type Vol
  • Un deuxième Super Radar Rocket

Bonus d'échelon majeur

  • Échelon 1 → Bonbons de capture ×2
  • Échelon 2 → Plus de Poussières Étoile accordées en venant à bout des Sbires et des Chefs de la Team GO Rocket

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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