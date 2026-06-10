Pokémon GO : Sauvez Reshiram Obscur durant l'événement Taxi volant : Offensive en juin 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juin 2026 à 11h56
Pokémon GO vous invite à sauver Reshiram Obscur et d'autres Pokémon en juin 2026 à travers l'événement Taxi volant : Offensive. Retrouvez les détails dans cet article.
Pokémon GO : Sauvez Reshiram Obscur durant l'événement Taxi volant : Offensive en juin 2026

Du jeudi 25 juin à minuit au lundi 29 juin 2026 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO se verront attribuer la mission de sauver Reshiram Obscur des griffes de la Team GO Rocket. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Taxi volant : Offensive ci-dessous.

L'événement Taxi volant : Offensive vous entraîne à la poursuite de la Team GO Rocket en juin

Pour voler au secours de Reshiram Obscur, vous devrez progresser dans le Passe GO : Taxi volant, l'événement lié à celui de l'Offensive. Vous recevrez alors un Super Radar Rocket, ce qui vous permettra de détecter le présence de Giovanni aux PokéStops.

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Bonus d'événement

  • La Team GO Rocket apparaîtra plus souvent aux PokéStops et dans des montgolfières.
  • Vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour aider un Pokémon Obscur à oublier l'Attaque Chargée Frustration.
  • Les Pokémon attrapés dans les Raids Obscurs de niveau un et trois pendant l'événement auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.

Pokémon Obscurs

Tout comme leurs leaders Sierra, Cliff et Arlo, les sbires de la Team GO Rocket se servent de différents Pokémon Obscurs. Les Pokémon listés ci-dessous ont été transformés, et vous devrez également leur venir en aide :

  • Otaria Obscur
  • Hoothoot Obscur
  • Sonistrelle Obscur
  • Minisange Obscur

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Récompenses des tâches d'étude de terrain

Une étude de terrain sur le thème de l'événement Taxi volant : Offensive sera disponible, et la complétion des tâches vous accordera :

  • des CT Attaque Immédiate
  • des CT Attaque Chargée
  • des Éléments mystérieux

Récompenses des Passe GO et Passe GO deluxe

Passe GO

  • des rencontres avec Roucoups, Hoothoot, Vostourno, Minisange et bien d'autres
  • un Super Radar Rocket
  • des Éléments mystérieux et des Fragments Obscurs

Passe GO deluxe

  • encore plus de rencontres avec des Pokémon de type Vol
  • un deuxième Super Radar Rocket

Bonus d'Échelon majeur

  • Échelon 1 (rang 10) → Bonbons de capture ×2
  • Échelon 2 (rang 20) → Plus de Poussières Étoile octroyées en venant à bout des Sbires et des Chefs de la Team GO Rocket

Notez que d'autres tâches pourraient apparaître pendant l'événement pour le Passe GO : Taxi volant.

Durant Taxi volant : Offensive, une Journée de Super Méga-Raids sera organisée durant le week-end, alors ne manquez pas de consulter notre article pour en savoir plus à propos de l'entrée de Méga-Airmure.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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