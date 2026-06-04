Pokémon GO : Préparez-vous au combat, Méga-Airmure débarque sur le jeu en juin 2026

Découvrez ce que réserve la Journée de Super Méga-Raids de juin 2026 de Pokémon GO, consacrée à Méga-Airmure, dans cet article.

Un nouvel événement attend les joueurs de Pokémon GO en cette période estivale, le samedi 27 juin 2026. Pour la première fois sur le jeu mobile, vous pourrez vous mesurer au Pokémon méga-évolué, Méga-Airmure. La Journée de Raid vous permettra également de bénéficier de plusieurs bonus, et de participer à une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée de Super Méga-Raids Airmure ci-dessous.

Journée de Super Méga-Raids de juin 2026 : Méga-Airmure arrive sur Pokémon GO

Le samedi 27 juin 2026, de 14 heures à 17 heures, la Journée de Méga-Raids de Pokémon GO sera l'occasion de défier un nouveau Pokémon méga-évolué, Méga-Airmure. Vous le rencontrerez dans les Super Méga-Raids, et si la chance est de votre côté, vous pourrez même le rencontrer en version chromatique.

Bonus d'événement

Comme d'habitude, plusieurs bonus seront effectifs pendant toute la durée de l'événement :

La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 27 juin à 2 h au dimanche 28 juin 2026 à 5 h CEST (du vendredi 26 juin à 17 h au samedi 27 juin à 20 h PDT).

Recevez jusqu'à 6 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Vous aurez plus de chances de rencontrer un Airmure chromatique dans les Super Méga-Raids.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle sera aussi accessible durant la Journée Méga-Airmure, et sa complétion vous fera remporter un Passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Démolosse.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous il sera possible de s'offrir un ticket qui donne droit aux bonus listés ci-dessous, actifs pendant toute la durée de l'événement :

Jusqu'à 14 Passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes

Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid

5 000 PX supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

5 000 Poussières Étoile supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

La Journée de Méga-Raids consacrée à Méga-Airmure est prévue pour le samedi 27 juin, ce qui vous laisse encore un peu de temps pour vous organiser avec vos amis, et rassembler vos meilleurs Pokémon.