Pokémon GO : Préparez-vous au combat, Méga-Airmure débarque sur le jeu en juin 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2026 à 20h29
Découvrez ce que réserve la Journée de Super Méga-Raids de juin 2026 de Pokémon GO, consacrée à Méga-Airmure, dans cet article.
Pokémon GO : Préparez-vous au combat, Méga-Airmure débarque sur le jeu en juin 2026

Un nouvel événement attend les joueurs de Pokémon GO en cette période estivale, le samedi 27 juin 2026. Pour la première fois sur le jeu mobile, vous pourrez vous mesurer au Pokémon méga-évolué, Méga-Airmure. La Journée de Raid vous permettra également de bénéficier de plusieurs bonus, et de participer à une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée de Super Méga-Raids Airmure ci-dessous.

Journée de Super Méga-Raids de juin 2026 : Méga-Airmure arrive sur Pokémon GO

Le samedi 27 juin 2026, de 14 heures à 17 heures, la Journée de Méga-Raids de Pokémon GO sera l'occasion de défier un nouveau Pokémon méga-évolué, Méga-Airmure. Vous le rencontrerez dans les Super Méga-Raids, et si la chance est de votre côté, vous pourrez même le rencontrer en version chromatique.

journee-raid-mega-airmure

Bonus d'événement

Comme d'habitude, plusieurs bonus seront effectifs pendant toute la durée de l'événement :

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 27 juin à 2 h au dimanche 28 juin 2026 à 5 h CEST (du vendredi 26 juin à 17 h au samedi 27 juin à 20 h PDT).
  • Recevez jusqu'à 6 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Airmure chromatique dans les Super Méga-Raids.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle sera aussi accessible durant la Journée Méga-Airmure, et sa complétion vous fera remporter un Passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Démolosse.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous il sera possible de s'offrir un ticket qui donne droit aux bonus listés ci-dessous, actifs pendant toute la durée de l'événement : 

  • Jusqu'à 14 Passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid
  • 5 000 PX supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids
  • 5 000 Poussières Étoile supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

La Journée de Méga-Raids consacrée à Méga-Airmure est prévue pour le samedi 27 juin, ce qui vous laisse encore un peu de temps pour vous organiser avec vos amis, et rassembler vos meilleurs Pokémon.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.

commentaire (0)