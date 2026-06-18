Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté de juillet 2026 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 juin 2026 à 13h55
Découvrez les détails de la Journée Communauté de juillet 2026 de Pokémon GO par ici : Pokémon vedette, bonus, études et attaque vedette.
Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté de juillet 2026 ?

Tous les mois, Pokémon GO organise des Journées Communauté, des événements mettant à l'honneur un Pokémon spécifique durant quelques heures. À cette occasion, vous bénéficiez de bonus variés, obtenez une nouvelle attaque, et participez à une étude spéciale. La Journée Communauté de juillet aura lieu le 4 juillet de 14 heures à 17 heures, et nous vous proposons de découvrir le programme ci-dessous.

Larméléon à l'honneur lors de la Journée Communauté du 4 juillet 

La Journée Communauté de juillet 2026 de Pokémon GO mettra à l'honneur Larméléon, le Pokémon Lézard'Eau. De ce fait, des Larméléon sauvages apparaîtront bien plus souvent qu'à l'ordinaire, et si vous êtes chanceux, vous pourriez en rencontrer un chromatique ou doté d'un fond spécial.

journee-communaute-larmeleo-juillet-2026

Attaque vedette

En faisant évoluer Larméléon en Arrozard pendant la Journée Communauté ou jusqu'à 4 heures après, vous obtiendrez un Lézargus qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.

Mise à jour des capacités disponibles

À compter de l'événement et après, Lézargus pourra apprendre l'Attaque Chargée Tir de Précision.

  • Combats de Dresseurs : 65 de puissance et une chance d'augmenter l'Attaque de deux niveaux
  • Arènes et Raids : 100 de puissance

Études de la Journée Communauté Larméléon

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez participer à l'étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Larméléon, pour recevoir les butins listés ci-dessous :

  • 3 rencontres avec des Larméléon dotés d'un fond spécial
  • Des rencontres supplémentaires avec Larméléon
  • 1 Passe de combat premium
  • 1 Super Bonbon L

Une étude de terrain sur le thème de l'événement sera également disponible. Votre mission consistera surtout à attraper des Larméléon pour récupérer des Poussières Étoile, des Hyper Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon. 

À lire également

Pokémon GO : Méga-Raichu fait son entrée en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

Pokémon GO : Méga-Raichu fait son entrée en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

Bonus d'événement

De 14 heures à 17 heures

  • La Distance d'éclosion sera divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de l'événement.
  • Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • À partir du niveau 31, vous aurez 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
  • Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Une surprise vous attend si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !

De 14 heures à 21 heures 

  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 1 heure et pourraient attirer le Pokémon vedette.
  • Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 2 ce jour-là.
  • Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.

Bonus concernant le Module Leurre

  • Entre 14 h et 21 h (heure locale), Larméléon pourra apparaître beaucoup plus souvent aux PokéStops si vous utilisez des Modules Leurre standard. Les Larméléon attirés grâce à ces Modules Leurre auront toujours des chances accrues d'être chromatiques et/ou dotés d'un fond spécial. 

En juillet 2026, Pokémon GO va aussi fêter ses 10 ans. Retrouvez les détails de l'événement anniversaire dans notre article.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO accueille Pikachu Astronaute avec la semaine World Space en octobre 2026
Pokémon GO 22 septembre 2026

Pokémon GO accueille Pikachu Astronaute avec la semaine World Space en octobre 2026

Un nouveau spécimen va débarquer sur Pokémon GO en octobre 2026. Pikachu Astronaute sera disponible au cours de l'événement World Space Week, retrouvez les détails dans cet article.
Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.

commentaire (0)