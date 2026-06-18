Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté de juillet 2026 ?

Découvrez les détails de la Journée Communauté de juillet 2026 de Pokémon GO par ici : Pokémon vedette, bonus, études et attaque vedette.

Tous les mois, Pokémon GO organise des Journées Communauté, des événements mettant à l'honneur un Pokémon spécifique durant quelques heures. À cette occasion, vous bénéficiez de bonus variés, obtenez une nouvelle attaque, et participez à une étude spéciale. La Journée Communauté de juillet aura lieu le 4 juillet de 14 heures à 17 heures, et nous vous proposons de découvrir le programme ci-dessous.

Larméléon à l'honneur lors de la Journée Communauté du 4 juillet

La Journée Communauté de juillet 2026 de Pokémon GO mettra à l'honneur Larméléon, le Pokémon Lézard'Eau. De ce fait, des Larméléon sauvages apparaîtront bien plus souvent qu'à l'ordinaire, et si vous êtes chanceux, vous pourriez en rencontrer un chromatique ou doté d'un fond spécial.

Attaque vedette

En faisant évoluer Larméléon en Arrozard pendant la Journée Communauté ou jusqu'à 4 heures après, vous obtiendrez un Lézargus qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.

Mise à jour des capacités disponibles

À compter de l'événement et après, Lézargus pourra apprendre l'Attaque Chargée Tir de Précision.

Combats de Dresseurs : 65 de puissance et une chance d'augmenter l'Attaque de deux niveaux

Arènes et Raids : 100 de puissance

Études de la Journée Communauté Larméléon

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez participer à l'étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Larméléon, pour recevoir les butins listés ci-dessous :

3 rencontres avec des Larméléon dotés d'un fond spécial

Des rencontres supplémentaires avec Larméléon

1 Passe de combat premium

1 Super Bonbon L

Une étude de terrain sur le thème de l'événement sera également disponible. Votre mission consistera surtout à attraper des Larméléon pour récupérer des Poussières Étoile, des Hyper Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon.

Bonus d'événement

De 14 heures à 17 heures La Distance d'éclosion sera divisée par 4 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de l'événement.

Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.

À partir du niveau 31, vous aurez 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.

Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.

Une surprise vous attend si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté ! De 14 heures à 21 heures Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 1 heure et pourraient attirer le Pokémon vedette.

Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 2 ce jour-là.

Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins. Bonus concernant le Module Leurre Entre 14 h et 21 h (heure locale), Larméléon pourra apparaître beaucoup plus souvent aux PokéStops si vous utilisez des Modules Leurre standard. Les Larméléon attirés grâce à ces Modules Leurre auront toujours des chances accrues d'être chromatiques et/ou dotés d'un fond spécial.

En juillet 2026, Pokémon GO va aussi fêter ses 10 ans. Retrouvez les détails de l'événement anniversaire dans notre article.