Pokémon GO : Méga-Raichu fait son entrée en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juin 2026 à 11h02
Méga-Raichu sera votre adversaire en juillet 2026 sur Pokémon GO. Découvrez ce que vous réserve la Journée de Super Méga-Raids du 18 juillet dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Raichu fait son entrée en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

Pokémon GO fait les choses en grand pour célébrer son 10ème anniversaire, en organisant d'abord un événement de célébration en juillet, qui sera suivi d'une Journée de Super Méga-Raids. Celle-ci aura lieu le samedi 18 juillet, et marquera l'entrée de Méga-Raichu sur le jeu mobile. 

Journée de Super Méga-Raids de juillet 2026 : Méga-Raichu intègre Pokémon GO

Le samedi 18 juillet 2026 de 14 heures à 17 heures, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à une Journée de Super Méga-Raids consacrée à Méga-Raichu. En effet, Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y feront leur apparition, et les plus chanceux pourront même les capturer en version chromatique.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle sera disponible durant cette Journée de Super Méga-Raids. En complétant les tâches, vous remporterez un Passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Raichu.

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Bonus d'événement

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 18 juillet, à 2 h, au dimanche 19 juillet 2026, à 5 h CEST (du vendredi 17 juillet, à 17 h, au samedi 18 juillet, à 20 h PDT).
  • Recevez jusqu'à 6 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
  • Le Méga-Niveau 1 sera débloqué pour les Raichu attrapés dans les Super Méga-Raids.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Raichu chromatique dans les Super Méga-Raids.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un ticket qui donne droit aux bonus supplémentaires listés ci-dessous. Ils seront actifs pendant toute la durée de l'événement.

  • Jusqu'à 14 Passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid
  • 5 000 PX supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids
  • 5 000 Poussières Étoile supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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