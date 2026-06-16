Pokémon GO : Méga-Raichu fait son entrée en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

Méga-Raichu sera votre adversaire en juillet 2026 sur Pokémon GO. Découvrez ce que vous réserve la Journée de Super Méga-Raids du 18 juillet dans cet article.

Pokémon GO fait les choses en grand pour célébrer son 10ème anniversaire, en organisant d'abord un événement de célébration en juillet, qui sera suivi d'une Journée de Super Méga-Raids. Celle-ci aura lieu le samedi 18 juillet, et marquera l'entrée de Méga-Raichu sur le jeu mobile.

Journée de Super Méga-Raids de juillet 2026 : Méga-Raichu intègre Pokémon GO

Le samedi 18 juillet 2026 de 14 heures à 17 heures, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à une Journée de Super Méga-Raids consacrée à Méga-Raichu. En effet, Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y feront leur apparition, et les plus chanceux pourront même les capturer en version chromatique.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle sera disponible durant cette Journée de Super Méga-Raids. En complétant les tâches, vous remporterez un Passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Raichu.

Bonus d'événement

La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 18 juillet, à 2 h, au dimanche 19 juillet 2026, à 5 h CEST (du vendredi 17 juillet, à 17 h, au samedi 18 juillet, à 20 h PDT).

Recevez jusqu'à 6 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Le Méga-Niveau 1 sera débloqué pour les Raichu attrapés dans les Super Méga-Raids.

Vous aurez plus de chances de rencontrer un Raichu chromatique dans les Super Méga-Raids.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un ticket qui donne droit aux bonus supplémentaires listés ci-dessous. Ils seront actifs pendant toute la durée de l'événement.

Jusqu'à 14 Passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes

Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid

5 000 PX supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

5 000 Poussières Étoile supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

La Journée de Super Méga-Raids Méga-Raichu arrivera dans quelques semaines sur Pokémon GO, alors préparez-vous à combattre en rassemblant dès aujourd'hui les meilleurs Pokémon pour battre ce nouvel adversaire.