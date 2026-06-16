Pokémon GO : Méga-Raichu fait son entrée en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
le 16 juin 2026 à 11h02
Pokémon GO fait les choses en grand pour célébrer son 10ème anniversaire, en organisant d'abord un événement de célébration en juillet, qui sera suivi d'une Journée de Super Méga-Raids. Celle-ci aura lieu le samedi 18 juillet, et marquera l'entrée de Méga-Raichu sur le jeu mobile.
Journée de Super Méga-Raids de juillet 2026 : Méga-Raichu intègre Pokémon GO
Le samedi 18 juillet 2026 de 14 heures à 17 heures, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à une Journée de Super Méga-Raids consacrée à Méga-Raichu. En effet, Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y feront leur apparition, et les plus chanceux pourront même les capturer en version chromatique.
Étude ponctuelle
Une étude ponctuelle sera disponible durant cette Journée de Super Méga-Raids. En complétant les tâches, vous remporterez un Passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Raichu.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 18 juillet, à 2 h, au dimanche 19 juillet 2026, à 5 h CEST (du vendredi 17 juillet, à 17 h, au samedi 18 juillet, à 20 h PDT).
- Recevez jusqu'à 6 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Le Méga-Niveau 1 sera débloqué pour les Raichu attrapés dans les Super Méga-Raids.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Raichu chromatique dans les Super Méga-Raids.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un ticket qui donne droit aux bonus supplémentaires listés ci-dessous. Ils seront actifs pendant toute la durée de l'événement.
- Jusqu'à 14 Passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid
- 5 000 PX supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids
- 5 000 Poussières Étoile supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids
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