Pokémon GO : Nouvel An lunaire et Pokémon Rouges mis à l'honneur

Toujours avide de divertir sa communauté et soucieux du bien-être de ses joueurs, Niantic vient d'annoncer de nouveaux événements liés au Nouvel An lunaire.

Informations et détails événements du Nouvel An lunaire Pokémon GO

Reptincel

Goupix

Parasect

Voltorbe

Lippoutou

Magmar

Magicarpe

Pyroli

Limagma

Chenipotte

Écrapince

Crikzik

Trompignon

Caractéristiques Étude de terrain : Des Études ciblées sur Chinchidou vous permettront de rencontrer ce Pokémon.

Des Études ciblées sur Chinchidou vous permettront de rencontrer ce Pokémon. Des Pokémon sur le thème de l'Année du Rat apparaîtront plus souvent dans la nature : Retrouvez Rattata, Rattatac, Pikachu, Sabelette, Nidoran♀, Nidoran♂, Fouinette, Marill, Zigzaton, Posipi, Négapi, Keunotor et Ratentif.

Retrouvez Rattata, Rattatac, Pikachu, Sabelette, Nidoran♀, Nidoran♂, Fouinette, Marill, Zigzaton, Posipi, Négapi, Keunotor et Ratentif. Chinchidou dans les Œufs de 5 km : Chinchidou éclora plus souvent dans les Œufs de 5 km. Une fois l'événement terminé, Chinchidou restera disponible dans les Œufs de 5 km.

Chinchidou éclora plus souvent dans les Œufs de 5 km. Une fois l'événement terminé, Chinchidou restera disponible dans les Œufs de 5 km. Chinchidou chromatique sera disponible ! Avec un peu de chance, vous pourriez en rencontrer un !

Pour célébrer l'année du rat,a décidé de gâter ses joueurs, puisque, en plus d'un événement d'Études ciblées, oùsera mis à l'honneur.Entre le 24 janvier à 22 heures et le 3 février à la même heure,, alors que Darumarond, jusqu'alors indisponible, fera son arrivée dans Pokémon GO. Il sera également disponible via les Œufs de 7 km, à l'instar de Caratroc et Trompignon. Si vous avez de la chance,, aussi disponible dans sa version chromatique.Concernant lesde, celles-ci vous permettront de mettre la main sur ledit Pokémon, le dimanche 2 février entre 14h et 17h, en France. Sachez également queen utilisant la Pierre d'Unys Si vous souhaitez retrouver toutes les informations en rapport avec l'événement dusur Pokémon GO , rendez-vous ici