Pokémon GO : Qui a remporté les votes pour la Journée Communauté d'août 2025 ?

Découvrez l'identité du Pokémon ayant reçu le plus de suffrages pour être à l'affiche de la Journée Communauté d'août 2025 de Pokémon GO par ici.
Au début du mois de juin et de la saison Jours heureux de Pokémon GO
, Niantic avait appelé les joueurs à élire parmi 4 possibilités le Pokémon à l'affiche de la Journée Communauté d'août 2025
. Le résultat des votes est désormais connu, et nous savons qui de Viskuse, Sovkipou, Minisange et Gourmelet a remporté la victoire.
Minisange sera la star de la Journée Communauté d'août 2025
Le nom du Pokémon qui sera mis à l'honneur au cours de la Journée Communauté d'août 2025 sur Pokémon GO a été dévoilé : il s'agit de Minisange
, un Pokémon de type Vol qui avait intégré la famille des Pokémon issus de la région de Galar en 2020. L'oiseau a remporté les votes haut la main, en recueillant environ 77 % des suffrages
, devant Viskuse, Sovkipou et Gourmelet.
Particulièrement apprécié des Dresseurs en raison de son évolution Corvaillus, il a aussi rejoint le cercle des Pokémon Dynamax pendant la saison précédente, Puissance et Maîtrise. Cette créature populaire sera ainsi la vedette de l'événement qui aura lieu le samedi 30 août de 14 heures à 17 heures.
En faisant évoluer Minisange en Corvaillus pendant ce te temps, ce dernier connaître l'Attaque chargée Lame d'Air. Les développeurs avaient initialement prévu de lui accorder l'Attaque Piqué, mais à la suite des commentaires des joueurs ayant souligné que Corvaillus pouvait déjà apprendre cette compétence, un changement a été effectué.
La Journée Communauté d'août sera précédée de celle de juillet, consacrée à Évoli
(5 et 6 juillet), et de celle de juin, qui mettra Bébécaille sous les feux des projecteurs
le jour du solstice.
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