Pokémon GO : Le prix du billet de la première Journée Communauté de 2025 a provoqué la colère des joueurs

Niantic a doublé le prix du billet de la Journée Communauté sur Pokémon GO, une mesure qui a révolté les joueurs.
Chaque mois, les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à au moins une Journée Communauté en achetant un billet, et le premier événement de ce type de 2025 était consacré à Poussacha
, le 5 janvier de 14 heures à 17 heures. Or, une mauvaise surprise s'est confirmée lorsque la Journée Communauté a débuté, ce qui a provoqué la colère des Dresseurs.
Niantic double le prix du billet de la Journée Communauté, les joueurs ont réservé un accueil glacial à ce changement
L'année 2025 commence mal sur Pokémon GO
en raison du prix du ticket nécessaire à la participation à la première Journée Communauté
du 5 janvier mettant Poussacha sous les feux des projecteurs. En effet, Niantic a doublé le tarif d'accès à l'événement, ce qui a provoqué la controverse au sein de la communauté.
Les joueurs avaient d'ailleurs déjà déploré la durée réduite de l'événement et l'absence de récompenses alléchantes, et cette nouveauté n'a fait qu'accentuer une colère bien établie.
Ainsi, les plaintes se sont multipliées sur Reddit, et une publication largement plébiscitée à inviter les joueurs à ne pas acheter le billet (2 dollars au lieu de 1) s'est démarquée.
Do not buy the community day ticket! It's not worth the extra cost
byu/AgathorSin inpokemongo
Même si Niantic avait mentionné que les tarifs augmenteraient, le fait de constater directement qu'il ne s'agit pas d'une erreur a déplu aux joueurs, c'est pourquoi beaucoup ont préféré passer leur tour en ne l'achetant pas. Qui plus est, le choix de la Journée Communauté ne serait pas le plus judicieux pour doubler le prix du billet, étant donné que Poussacha et son évolution n'incarnent pas une option performante dans les combats de ligue ou en raid. Niantic s'attire donc de plus en plus les foudres de la communauté, et nous espérons désormais que des changements seront apportés au plus vite pour que le calme revienne, mais aucune annonce à ce sujet n'a été communiquée pour l'instant.
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