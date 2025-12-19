Pokémon GO : Le Passe GO revient en janvier 2026 et a beaucoup à offrir

Découvrez ce que réserve le Passe GO et le Passe GO deluxe en janvier 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Du mardi 6 janvier à 10 heures au mardi 3 février à la même heure
, les joueurs de Pokémon GO
pourront de nouveau bénéficier des Passe GO et GO deluxe. Des récompenses vous attendent en validant les missions qui vous seront confiées, en particulier une rencontre avec Dialga, et une multitude de consommables. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du Passe GO de janvier 2026
ci-dessous.
Passe GO de janvier 2026 de Pokémon GO
Passe GO et Passe GO deluxe
Vous recevrez automatiquement le Passe GO du mois le mardi 6 janvier à 10 h (heure locale). Vous pourrez alors amasser des Points GO et monter de rang pour obtenir des récompenses supplémentaires jusqu'au mardi 3 février à la même heure.
De plus, du samedi 31 janvier, à minuit, au dimanche 1er février, à 23 h 59 (heure locale), il n'y aura pas de limite journalière au nombre de Points GO que vous pourrez obtenir !
Le Passe GO deluxe, la version payante du Passe GO, sera disponible pour 7,99 USD*. Il convient aux Dresseurs souhaitant monter de rang plus rapidement et profiter de meilleures récompenses.
Vous pouvez également obtenir le Passe GO deluxe + 10 rangs pour 9,99 USD*, qui octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires afin d'atteindre le rang 11.
Lorsque vous progressez dans le Passe GO deluxe, vous profitez des récompenses des deux versions du Passe GO. Vous êtes libre d'acheter la version deluxe à n'importe quel moment : vous débloquerez alors les récompenses des rangs déjà atteints.
Les récompenses du Passe GO expireront le jeudi 5 février à 10 h (heure locale). Assurez-vous donc de récupérer vos récompenses à temps.
Magasin en ligne Pokémon GO
En faisant l'acquisition du Passe GO deluxe ou GO deluxe : janvier + 10 rangs sur le magasin en ligne, vous recevrez en plus :
- 10 Hyper Balls
- 5 Rappels Max
- 1 Passe de combat premium
- 5 Potions Max
L'Hyper boîte Passe GO deluxe : janvier + 10 rangs comprend en cadeau :
- 20 Hyper Balls
- 10 Rappels Max
- 10 Potions Max
- 2 Passes de combat premium
- 1 Incubateur
- 1 Super-Incubateur
Pokémon vedette et récompenses
En complétant les tâches du Passe GO
, vous recevrez notamment :
Passe GO deluxe
- Une rencontre avec Dialga
- Des Poussières Étoile
- Des PX
- Des Particules Max
- Un Bibelot Chance
- Un Super-Incubateur
- Des rencontres avec encore plus de Pokémon
- Des objets premium, comme des Passes de combat premium, un Encens, un Incubateur et des Modules Leurre
Bonus d'Échelon majeur
Passe GO
Échelon 1 : rang 25
Échelon 2 : rang 50
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 40 Cadeaux par jour
- Possibilité de recevoir jusqu'à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques
- Possibilité de détenir 10 Cadeaux supplémentaires dans le Sac d'objets
Échelon 3 : rang 75
- Durée de l'Encens d'aventure quotidienne ×2
- Récompenses supplémentaires en terminant des Raids en personne et des Combats Dynamax
Passe GO deluxe
Échelon 1 : rang 25
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques
- Possibilité de détenir 20 Cadeaux supplémentaires dans le Sac d'objets
Bibelot Chance
Le Bibelot Chance sera disponible une nouvelle fois dans Pokémon GO en tant que récompense finale du Passe GO deluxe de ce mois.
Le Bibelot Chance est un objet à usage unique qui permet de transformer un·e ami·e de votre liste en Ami Chanceux. Vous et votre ami·e pouvez ainsi devenir Chanceux en un instant, même si vous n'êtes pas encore Meilleurs amis ! Ce statut d'amitié signifie qu'à votre prochain échange, vos deux Pokémon deviendront des Pokémon Chanceux. Vous ne serez des Amis Chanceux que jusqu'à la fin de l'échange.
Cet objet hors du commun restera dans votre Sac d'objets pour une durée limitée, alors n'oubliez pas de l'utiliser. Le Bibelot Chance gagné grâce au Passe GO de janvier expirera le dimanche 8 février 2026 à 23 h 59 (heure locale), quelle que soit sa date d'obtention.
Pour appliquer le Bibelot Chance sur une personne, vous devez être au moins Grands amis. Vous ne pouvez pas l'utiliser si vous êtes déjà Ami Chanceux avec la personne sélectionnée. L'application d'un Bibelot Chance ne modifie pas la distance minimale requise pour effectuer un échange. Si vous ne souhaitez pas que vos ami·e·s utilisent un Bibelot Chance sur vous, vous pouvez désactiver cette autorisation pour les autres joueur·euse·s dans vos paramètres.
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