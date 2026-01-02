Pokémon GO : Le calendrier de janvier 2026 (Saison Parcours précieux)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de janvier 2026 de Pokémon GO.
La 21ème
saison de Pokémon GO
« Parcours précieux » a démarré en janvier 2026 et se poursuit en 2026, avec un mois de janvier assez chargé. Vous commencerez en effet l'année en beauté en participant à près d'une dizaine d'événements, et comme d'habitude, vous aurez l'occasion de combattre dans des Raids légendaires, des Méga-Raids, et des affrontements Dynamax.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de janvier 2026 sur Pokémon GO
.
Événements de janvier 2026 sur Pokémon GO
Raids de janvier 2026
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Du 5 au 16 janvier → Genesect (Module Pyro) et Genesect (Module Cryo)
- Du 16 au 25 janvier → Fulguris (Forme Avatar)
- Du 25 janvier au 4 février → Boréas (Forme Avatar)
Heures de Raid
- Du 5 au 16 janvier → Méga-Braségali
- Du 16 au 25 janvier → Méga-Jungko
- Du 25 janvier au 4 février → Méga-Pharamp
- 7 et 14 janvier → Genesect (Module Pyro) et Genesect (Module Cryo)
- 21 janvier → Fulguris (Forme Avatar)
- 28 janvier → Boréas (Forme Avatar)
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
Lundis Dynamax
- Du 5 au 11 janvier → Draïeul
- Du 12 au 18 janvier → Chenipan
- Du 19 au 25 janvier → Terhal
- Du 26 janvier au 1er février → Nodulithe
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures
- Lundi 5 janvier → Draïeul
- Lundi 12 janvier → Chenipan
- Lundi 19 janvier → Terhal
- Lundi 26 janvier → Nodulithe
commentaire (0)