Pokémon GO : Le calendrier de janvier 2026 (Saison Parcours précieux)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 janvier 2026 à 12h56
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de janvier 2026 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de janvier 2026 (Saison Parcours précieux)
La 21ème saison de Pokémon GO « Parcours précieux » a démarré en janvier 2026 et se poursuit en 2026, avec un mois de janvier assez chargé. Vous commencerez en effet l'année en beauté en participant à près d'une dizaine d'événements, et comme d'habitude, vous aurez l'occasion de combattre dans des Raids légendaires, des Méga-Raids, et des affrontements Dynamax. 

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de janvier 2026 sur Pokémon GO.

Événements de janvier 2026 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de janvier 2026

Raids Légendaires 
  • Du 5 au 16 janvier →  Genesect (Module Pyro) et Genesect (Module Cryo)
  • Du 16 au 25 janvier → Fulguris (Forme Avatar)
  • Du 25 janvier au 4 février → Boréas (Forme Avatar)
Méga-Raids
  • Du 5 au 16 janvier → Méga-Braségali
  • Du 16 au 25 janvier → Méga-Jungko
  • Du 25 janvier au 4 février → Méga-Pharamp
Heures de Raid
  • 7 et 14 janvier → Genesect (Module Pyro) et Genesect (Module Cryo)
  • 21 janvier →  Fulguris (Forme Avatar)
  • 28 janvier → Boréas (Forme Avatar)
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • Du 5 au 11 janvier → Draïeul
  • Du 12 au 18 janvier → Chenipan
  • Du 19 au 25 janvier → Terhal
  • Du 26 janvier au 1er février → Nodulithe
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures
  • Lundi 5 janvier → Draïeul
  • Lundi 12 janvier → Chenipan
  • Lundi 19 janvier → Terhal
  • Lundi 26 janvier → Nodulithe
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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