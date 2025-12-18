Pokémon GO : Craparoi intègre le jeu en janvier avec l'événement Pinces parfaites, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 décembre 2025 à 11h08
Découvrez ce que vous réserve l'événement Pinces parfaites en janvier 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Craparoi intègre le jeu en janvier avec l'événement Pinces parfaites, les détails
Du mardi 6 janvier à 10 heures au dimanche 11 janvier 2026 à 20 heuresPokémon GO met à l'honneur Craparoi, un nouveau spécimen qui fera son entrée sur le jeu au cours de l'événement Pinces parfaites. De plus, il sera possible de rencontre un Sinistrail chromatique, tout en bénéficiant de bonus, et en participant à des études et à des raids. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Pinces parfaites ci-dessous.

Pinces parfaites, les détails de l'événement Pokémon GO

Nouveau Pokémon

Craparoi, le Pokémon Embuscade, va faire son apparition sur Pokémon GO avec l'événement Pinces parfaites en janvier 2026, et cette bonne nouvelle n'arrivera pas seule : les plus chanceux parmi vous pourront aussi rencontrer un Sinistrail chromatique pour la première fois sur le jeu.

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Bonus d'événement

  • PX ×2 en attrapant des Pokémon
  • Plus de chances de rencontrer Écrapince, Crabicoque et Flingouste chromatiques

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section se montreront à l'état sauvage :
  • Écrapince
  • Crabicoque
  • Flingouste
  • Carapagos
  • Arkéapti

Raids

Raids de niveau un
  • Écrapince
  • Crabicoque
  • Flingouste
Raids de niveau trois
  • Sinistrail
  • Oyacata

Rencontres de tâches d'étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous offriront des rencontres avec :
  • Écrapince
  • Crabicoque
  • Flingouste
  • Sinistrail (pour les plus chanceux)
  • Craparoi (pour les plus chanceux)

Étude ponctuelle

Trois études ponctuelles sur le thème de l'événement et axées sur la capture de Pokémon seront disponibles aux dates suivantes et permettront de rencontrer les Pokémon qui suivent, une fois accomplies.

Du mardi 6 janvier à 10 heures au jeudi 8 janvier 2026, à la même heure
  • Écrapince
  • Craparoi
Du jeudi 8 janvier à 10 heures au samedi 10 janvier 2026, à la même heure
  • Écrapince
  • Craparoi
Du samedi 10 janvier à 10 heures au dimanche 11 janvier 2026 à 20 heures
  • Flingouste
  • Craparoi

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle exclusive de l'événement. En guise de récompense pour vos efforts, vous recevrez :
  • 2 Passes de combat premium
  • Des rencontres avec Écrapince, Crabicoque, Sinistrail et Craparoi

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Pinces parfaites

Une Boîte Hyper ticket Pinces parfaites sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement et cinq Hyper Balls !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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