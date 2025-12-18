Pokémon GO : Craparoi intègre le jeu en janvier avec l'événement Pinces parfaites, les détails

Découvrez ce que vous réserve l'événement Pinces parfaites en janvier 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Du mardi 6 janvier à 10 heures au dimanche 11 janvier 2026 à 20 heures
, Pokémon GO
met à l'honneur Craparoi, un nouveau spécimen qui fera son entrée sur le jeu au cours de l'événement Pinces parfaites. De plus, il sera possible de rencontre un Sinistrail chromatique, tout en bénéficiant de bonus, et en participant à des études et à des raids. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Pinces parfaites
ci-dessous.
Pinces parfaites, les détails de l'événement Pokémon GO
Nouveau Pokémon
Craparoi
, le Pokémon Embuscade, va faire son apparition sur Pokémon GO
avec l'événement Pinces parfaites
en janvier 2026, et cette bonne nouvelle n'arrivera pas seule : les plus chanceux parmi vous pourront aussi rencontrer un Sinistrail chromatique
pour la première fois sur le jeu.
Bonus d'événement
- PX ×2 en attrapant des Pokémon
- Plus de chances de rencontrer Écrapince, Crabicoque et Flingouste chromatiques
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section se montreront à l'état sauvage :
- Écrapince
- Crabicoque
- Flingouste
- Carapagos
- Arkéapti
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Écrapince
- Crabicoque
- Flingouste
Rencontres de tâches d'étude de terrain
Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous offriront des rencontres avec :
- Écrapince
- Crabicoque
- Flingouste
- Sinistrail (pour les plus chanceux)
- Craparoi (pour les plus chanceux)
Étude ponctuelle
Trois études ponctuelles sur le thème de l'événement et axées sur la capture de Pokémon seront disponibles aux dates suivantes et permettront de rencontrer les Pokémon qui suivent, une fois accomplies.Du mardi 6 janvier à 10 heures au jeudi 8 janvier 2026, à la même heure
Du jeudi 8 janvier à 10 heures au samedi 10 janvier 2026, à la même heure
Du samedi 10 janvier à 10 heures au dimanche 11 janvier 2026 à 20 heures
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle exclusive de l'événement. En guise de récompense pour vos efforts, vous recevrez :
- 2 Passes de combat premium
- Des rencontres avec Écrapince, Crabicoque, Sinistrail et Craparoi
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Pinces parfaites
Une Boîte Hyper ticket Pinces parfaites sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement et cinq Hyper Balls !
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