Pokémon GO : Ouistempo sera la vedette de la première Journée Communauté de 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 décembre 2025 à 11h48
Retrouvez le programme de la Journée Communauté de janvier 2026 de Pokémon GO, qui mettra Ouistempo sous les feux des projecteurs, dans cet article.
Pokémon GO : Ouistempo sera la vedette de la première Journée Communauté de 2026
La première Journée Communauté de l'année 2026 aura lieu le dimanche 18 janvier de 14 heures à 17 heures sur Pokémon GO, et mettra à l'honneur Ouistempo, le Pokémon Chimpanzé. Comme d'habitude avec ce type d'événement, vous pourrez participer à une étude, bénéficier de divers bonus, et compléter une étude de terrain. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée Communauté Ouistempo ci-dessous.

Journée Communauté de janvier 2026 : Ouistempo

Pokémon vedette

Des Ouistempo sauvages apparaîtront plus fréquemment qu'à l'ordinaire sur Pokémon GO à l'occasion de la Journée Communauté de janvier 2026. Les plus chanceux parmi vous pourront même rencontrer un Ouistempo chromatique doté d'un fond spécial.

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Attaque vedette

  • En faisant évoluer Ouistempo en Badabouin, vous obtiendrez un Gorythmic qui connaît l'Attaque Chargée Végé-Attaque.

Modifications apportées à la disponibilité des capacités

À compter de l'événement, Gorythmic pourra apprendre l'Attaque Chargée Tambour Battant.
  • Combats de Dresseurs : 60 de puissance et diminution de l'Attaque du Pokémon adverse d'un niveau
  • Arènes et Raids : 115 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Ouistempo. Vous recevrez notamment :
  • 3 rencontres avec des Ouistempo dotés d'un fond spécial
  • Des rencontres supplémentaires avec Ouistempo
  • 1 Passe de combat premium
  • 1 Super Bonbon L

Bonus d'événement

  • Vous recevrez 3 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
  • Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • Les Dresseurs de niveau 31 et supérieur auront 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
  • Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Une surprise vous attend si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
De 14 heures à 21 heures : 
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 1 heure et pourraient attirer des Ouistempo.
  • Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 3 ce jour-là.
  • Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.

Bonus concernant le Module Leurre

Entre 14 heures et 21 heures, Ouistempo aura beaucoup plus de chances d'apparaître aux PokéStops si vous utilisez des Modules Leurre standards. Les Ouistempo attirés grâce à ces Modules Leurre auront toujours des chances accrues d'être chromatiques et/ou dotés d'un fond spécial. L'événement en lui-même ne constitue donc pas votre seule chance de rencontrer le Pokémon vedette !

Étude de terrain

Une étude de terrain vous sera également proposée, et elle consistera à attraper des Ouistempo pour récupérer des Poussières Étoile, des Hyper Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon. Vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Ouistempo dotés d'un fond spécial. 

Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Journée Communauté

Une Hyper boîte Journée Communauté sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement et cinq Hyper Balls !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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