Pokémon GO : La mise à jour de la Ligue Combat GO : Double destinée, les détails

Retrouvez les détails de la mise à jour de la Ligue Combat GO : Double destinée, qui se déroulera de décembre 2024 à février 2025, de Pokémon GO dans cet article
Une nouvelle saison approche sur Pokémon GO
, ce qui implique une mise à jour de la Ligue Combat GO. Comme d'habitude, le programme de la ligue, les récompenses ou encore les modifications apportées aux capacités ont été présentés dans le détail, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir la mise à jour de la Ligue Combat GO : Double destinée
ci-dessous.
Ligue Combat GO : Double destinée
La Ligue Combat GO : Double destinée
commencera le mardi 3 décembre 2024 à 22 heures CET
. Elle entraînera les événements suivants, comme à chaque début de saison :
- Les récompenses de fin de Saison seront disponibles sur l'écran de combat.
- Votre classement dans la Ligue Combat GO sera réinitialisé.
- Les conditions de classement resteront les mêmes que pour la Saison précédente.
Programme de la Ligue Combat GO : Double destinée
Les ligues suivantes commenceront et se termineront à 22 heures CET aux dates indiquées dans cette section :
- 3 décembre - 10 décembre → Ligue Super + Coupe Fantaisie : Édition Ligue Super
- 10 décembre - 17 décembre → Ligue Hyper + Coupe Fantaisie : Édition Ligue Super
- 17 décembre - 24 décembre → Ligue Master + Coupe des Fêtes : Petite Édition
- 24 décembre - 31 décembre → Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master
- 31 décembre - 7 janvier → Ligue Super + Coupe des Fêtes : Petite Édition
- 7 janvier - 14 janvier → Ligue Hyper + Coupe Couleur : Édition Ligue Super
- 14 janvier - 21 janvier → Ligue Master + Coupe Couleur : Édition Ligue Super
- 21 janvier - 28 janvier → Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master
- 28 janvier - 4 février → Ligue Super + Coupe Jungle : Petite Édition
- 4 février - 11 février → Ligue Hyper + Coupe Passion : Édition Ligue Super
- 11 février - 18 février → Ligue Master + Coupe Passion : Édition Ligue Super
- 18 février - 25 février → Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master
- 25 février - 4 mars → Ligue Super + Ligue Master : Méga-édition
Semaine Combat GO : Double destinée
Du mardi 21 janvier à 12 heures au dimanche 26 janvier 2025 à 23 heures 59
, les bonus suivants seront actifs :
- Les victoires feront gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série).
- Le nombre maximal de séries que vous pouvez effectuer par jour passera de 5 à 20, pour un total de 100 combats, de minuit à 23 h 59 (heure locale).
- Une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats sera disponible. Les récompenses comprennent des chaussures inspirées de Pieris pour votre avatar.
- Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.
Récompenses de la Ligue Combat GO : Double destinée
Rencontres de classement garanties
Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants une fois par Saison aux rangs indiqués :
- Baggiguane (1)
- Mascaïman (6)
- Bébécaille (2000)
- Solochi (2500)
- Frigodo (2750)
- Pikachu Catcheur (3000)
Rencontres standards
Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants comme récompense tout au long de la Saison aux rangs indiqués entre parenthèses :
- Mélofée (1+)
- Machoc (1)
- Kungfouine (1+)
- Sapereau (1+)
- Passerouge (1+)
- Viskuse (6+)
- Togedemaru (6+)
- Teddiursa (11+)
- Limonde de Galar (11+)
- Brocélôme (11+)
- Piétacé (11+)
- Kaiminus (16+)
- Farfuret de Hisui (16+)
- Pandespiègle (16+)
- Boss de Raid actif dans les Raids de niveau cinq (20+)
- Bébécaille (2000+)
- Solochi (2500+)
- Frigodo (2750+)
Passe d'étude ponctuelle Ligue Combat GO
Un Passe
permettant d'accéder à une Étude ponctuelle sur le thème des combats
sera disponible gratuitement dans la boutique du jeu, une fois que la Ligue Combat GO : Double destinée aura commencé. Cette Étude assurera le suivi de vos victoires tout au long de la Saison, et si vous en obtenez 100, vous terminerez une page et remporterez des Poussières d'Étoile ainsi que des objets tels qu'un Super Bonbon XL, une CT Attaque Immédiate d'élite (400 victoires) et une CT Attaque Chargée d'élite (500 victoires).
Objets d'avatar et autres récompenses
Les joueurs pourront remporter les objets d'avatar inspirés de Pieris, le ténébreux membre du Conseil 4 de la région d'Unys dans les jeux vidéo Pokémon Noir et Pokémon Blanc.
- Au rang d'As, vous recevrez des chaussures inspirées de Pieris.
- Au rang Vétéran, vous recevrez un pantalon inspiré de Pieris.
- Au rang Expert, vous recevrez un haut inspiré de Pieris.
- Au rang Légende, vous recevrez une pose inspirée de Pieris.
Coupes
Les coupes suivantes seront accessibles cette Saison :Coupe Fantaisie : Édition Ligue Super
Coupe des Fêtes : Petite Édition
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Dragon, Acier et Fée sont autorisés.
Coupe Couleur : Édition Ligue Super
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 500 PC pour pouvoir participer.
- Seuls les Pokémon de type Normal, Plante, Électrik, Glace, Vol et Spectre sont autorisés.
Coupe Jungle : Petite Édition
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Feu, Eau, Plante et Électrik sont autorisés.
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Normal, Plante, Électrik, Poison, Sol, Vol, Insecte et Ténèbres sont autorisés.
Les Pokémon suivants ne pourront pas participer :
Coupe Passion : Édition Ligue Super
- Scorplane
- Limonde de Galar
Ligue Master : Méga-édition
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon rouges ou roses sont autorisés.
- Aucune limite de PC.
- Les Pokémon Méga-Évolués sont autorisés.
Modifications apportées au système de combat
Le temps d'échange dans la Ligue Combat GO sera toujours de 50 secondes. Ce changement perdurera également pour les Combats de Dresseurs contre vos amis et ceux contre les Sbires et les Chefs de la Team GO Rocket.
Modifications apportées aux capacités
Crocs Feu
Crocs Givre
- Accélération de la génération d'énergie
Crocs Éclair
- Accélération de la génération d'énergie
Piétisol
- Accélération de la génération d'énergie
Poing de Feu
- Combats de Dresseurs : 80 → 45 de puissance
- Diminution du coût en énergie
- Chances de réduire la Défense de l'adversaire d'un niveau
Poing-Glace
- Combats de Dresseurs : 55 → 60 de puissance
Poing-Éclair
- Combats de Dresseurs : 55 → 60 de puissance
Éclair
- Combats de Dresseurs : 55 → 60 de puissance
Poing de Colère
- Combats de Dresseurs : 3 → 4 de puissance
- Augmentation du coût en énergie
Modifications apportées à la disponibilité des capacités
Kravarech
Castorno
- Kravarech pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Exploforce.
Scorvol
- Castorno pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Roulade.
Staross
- Scorvol pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Jet de Sable.
- Staross pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Vague Psy.
- Staross pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Surf.
commentaire (0)