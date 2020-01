Pokémon GO : La Ligue de Combat GO arrive, toutes les informations

Annoncé au cours de l'année 2019, la Ligue de Combat GO sera implantée ces prochains jours dans Pokémon GO. Niantic a partagé quelques précisions en amont de son lancement.

Quand la Ligue de Combat GO sera lancée ?

Ligue Super Du 28 janvier au 10 février

Ligue Hyper Du 10 février au 24 février

Ligue Master Du 24 février au 9 mars



Niantic avait annoncé en octobre dernier l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité , permettant aux joueurs de s'affronter, avec la. Sans nouvelle depuis, le studio revient en nous informant que la fonctionnalité sera disponible dans les jours à venir. Avant que les festivités soient totalement lancées,, laquelle permettra aux dresseurs de s'entraîner, d'améliorer leur rang et de gagner des récompenses.Il faudra néanmoins continuer vos promenades, puisque pour prendre part à cinq matchs de lail faudra avoir auparavant parcouru un total de 5 kilomètres. Pour celles et ceux ayant peur de tomber contre des adversaires trop puissants, sachez que, grâce au système d’entremise en ligne, vous ferez équipe et combattrez des joueurs du même rang que le vôtre. Trois ligues seront disponibles au lancement :. Naturellement, plus les joueurs comptabiliseront de victoires, plus les récompenses seront nombreuses et de qualité.Qui plus est, les passes de raid premium deviennent maintenant des passes de combat premium, lesquels pourront être utilisés pour des combats de raid ou pour accéder au circuit premium de la, mais aussi de recevoir de meilleures récompenses.Laest, d'ores et déjà, disponible, et suivra le format suivant :Une fois le cycle terminé, il redémarrera avec la Ligue Super. De plus amples détails quant à la saison 1 et la fin de la pré-saison seront partagés par Niantic dans les semaines à venir. En attendant, vous pouvez consulter l'entièreté des informations directement sur le site officiel