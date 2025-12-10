Pokémon GO : Kungfouine à l'honneur pour l'heure vedette du 16 décembre 2025

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Kungfouine pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Kungfouine sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 16 décembre 2025
pour succéder à Dinoclier.
Kungfouine à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Kungfouine est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 16 décembre.
Kungfouine
est un Pokémon de type Combat pouvant évoluer en Shaofouine contre 50 Bonbons. Il se montre parfois à l'état sauvage lorsque le temps est couvert, mais ses apparitions les plus fréquentes ont lieu au cours d'événements spéciaux. Il est aussi possible de le récupérer en tant que récompense, mais ce Pokémon demeure rare. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur de ses poings, qui deviennent bleus au lieu de rouges. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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