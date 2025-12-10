Pokémon GO : Kungfouine à l'honneur pour l'heure vedette du 16 décembre 2025

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De plus, notez que ce Pokémon dispose, et se repère aisément grâce au changement de couleur de ses poings, qui deviennent bleus au lieu de rouges. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.