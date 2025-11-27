Pokémon GO : Kranidos à l'honneur pour l'heure vedette du 2 décembre 2025

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Kranidos pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Kranidos sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 2 décembre 2025
pour inaugurer la saison Parcours précieux.
Kranidos à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois de Bonbons en transférant un Pokémon.
Cette semaine, Kranidos est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 2 décembre.
Kranidos
est un Pokémon de type Roche pouvant évoluer en Charkos contre 50 Bonbons. Il se montre parfois à l'état sauvage par météo légèrement nuageuse, en particulier en utilisant de l'Encens, mais cela demeure assez rare. Il est donc plus aisé de le récupérer lors d'événements spéciaux. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur d'une partie de son corps, qui devient rouge au lieu de bleu. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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