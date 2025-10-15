Pokémon GO : Fantominus à l'honneur pour l'heure vedette du 21 octobre 2025

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Fantominus pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Fantominus sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 21 octobre 2025
pour succéder à Chlorobule et accompagner les festivités d'Halloween.
Fantominus à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de points d'expérience en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Fantominus est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 21 octobre.
Fantominus
est un Pokémon de type Poison et Spectre pouvant évoluer en Spectrum contre 25 Bonbons, puis en Ectoplasma en échange de 100 Bonbons. Il se montre le plus souvent la nuit, plus précisément à proximité des jardins et des parcs, ainsi qu'au cours d'événements spéciaux liés à la célébration d'Halloween. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui vire au bleu et au violet foncé. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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