Pokémon GO : Étude spéciale Terres sauvages 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude spéciale Terres sauvages, disponible sur Pokémon GO en novembre 2025.
Une nouvelle étude spéciale est disponible sur Pokémon GO
à l'occasion de l'événement Terres sauvages : Global
, organisé les 15 et 16 novembre 2025. Angoliath Gigamax fait ainsi son entrée sur le jeu, et il est possible de le rencontrer en complétant cette étude, comportant deux parcours : un est axé sur les Pokémon Ténèbres, l'autre sur les Pokémon Fée. Cette étude ne comporte pas de limite de temps, mais n'est accessible qu'aux Dresseurs ayant acheté le ticket de l'événement.
Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Terres sauvages,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude spéciale Terres sauvages, toutes les missions et les récompenses
Étude spéciale Terres sauvages (1/6)
Récompenses bonus : 1x Œuf Chance, 1x Poffin, une rencontre avec Grimalin
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 2 000 PX
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 1x Poffin
- Prendre des photos de 3 Pokémon sauvages différents → une rencontre avec Tarsal Dynamax
Parcours Ténèbres
Étude spéciale Terres sauvages (2/6)
Récompenses bonus : 1x Morceau d'Étoile, 1x Œuf Chance, 1x Poffin
- Étapes
- Attraper 30 Pokémon → 1 000 Poussières Étoile
- Effectuer 5 Jolis Lancers → 10x Hyper Ball
- Utiliser un Encens → 10x Bonbon Grimalin
- Prendre des photos de 3 Pokémon sauvages différents → une rencontre avec Cacnea
Étude spéciale Terres sauvages (3/6)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières Étoile, 3x Super Bonbon, 3x Baie Nanana
- Étapes
- Faire évoluer 3 Pokémon de type Ténèbres → 3x Baie Nanana
- Gagner un Bonbon en explorant avec un Pokémon Ténèbres comme Copain → 10x Hyper Ball
- Gagner 3 cœurs avec un Pokémon Ténèbres comme Copain → 1x CT Attaque immédiate
Étude spéciale Terres sauvages (4/6)
Récompenses bonus : 1x Médaille Ténèbres, 2x Passe de combat premium, une rencontre avec Mighty Ixon
- Étapes
- Attraper 6 espèces différentes de Pokémon Ténèbres → 1 000 PX
- Recharger un Pokémon de type Ténèbres 15 fois → 1x Super Bonbon L
- Utiliser une attaque chargée de type Ténèbres dans 3 combats → 1x CT Attaque chargée
Étude spéciale Terres sauvages (5/6)
Récompenses bonus : 1 Morceau d'Étoile, 1x Œuf Chance, une rencontre avec Chelours portant une cape
- Étapes
- Remporter un combat Gigamax → 3x Baie Nanana argentée
- Remporter 2 Raids Obscurs → 3x Baie Framby dorée
- Améliorer une capacité Dynamax → 800x Particule Max
Étude spéciale Terres sauvages (6/6)
Récompenses bonus : 3x Super Bonbon L, 1x Pose sur le thème de l'événement, une rencontre avec Angoliath Gigamax
- Étapes
- Récupérer sa récompense → 1 000 XP
- Récupérer sa récompense → 1x Super Incubateur
- Récupérer sa récompense → 1x Poffin
Parcours Fée
Étude spéciale Terres sauvages (2/6)
Récompenses bonus : 1x Morceau d'Étoile, 1x Œuf Chance, 1x Poffin
- Étapes
- Attraper 30 Pokémon → 1 000 Poussières Étoile
- Effectuer 5 Jolis Lancers → 10x Hyper Ball
- Utiliser un Encens → 10x Bonbon Grimalin
- Prendre des photos de 3 Pokémon sauvages différents → une rencontre avec Dedenne
Étude spéciale Terres sauvages (3/6)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières Étoile, 3x Super Bonbon, 3x Baie Nanana
- Étapes
- Faire évoluer 3 Pokémon de type Fée → 3x Baie Nanana
- Gagner un Bonbon en explorant avec un Pokémon Fée comme Copain → 10x Hyper Ball
- Gagner 3 cœurs avec un Pokémon Fée comme Copain → 1x CT Attaque immédiate
Étude spéciale Terres sauvages (4/6)
Récompenses bonus : 1x Médaille Fée, 2x Passe de combat premium, une rencontre avec Mighty Gardevoir
- Étapes
- Attraper 6 espèces différentes de Pokémon Fée → 1 000 PX
- Recharger un Pokémon de type Fée 15 fois → 1x Super Bonbon L
- Utiliser une attaque chargée de type Fée dans 3 combats → 1x CT Attaque chargée
Étude spéciale Terres sauvages (5/6)
Récompenses bonus : 1 Morceau d'Étoile, 1x Œuf Chance, une rencontre avec Chelours portant une cape
- Étapes
- Remporter un combat Gigamax → 3x Baie Nanana argentée
- Remporter 2 Raids Obscurs → 3x Baie Framby dorée
- Améliorer une capacité Dynamax → 800x Particule Max
Étude spéciale Terres sauvages (6/6)
Récompenses bonus : 3x Super Bonbon L, 1x Pose sur le thème de l'événement, une rencontre avec Angoliath Gigamax
- Étapes
- Récupérer sa récompense → 1 000 XP
- Récupérer sa récompense → 1x Super Incubateur
- Récupérer sa récompense → 1x Poffin
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