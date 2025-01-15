Pokémon GO : Étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur), les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur) sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'opportunité de participer à une étude spéciale dont la mission principale consiste à sauver Palkia Obscur dans le cadre de l'événement Fashion Week : Offensive
. Notez que cette étude ne peut être obtenue qu'entre le mercredi 15 janvier 2025 et le 19 à 20 heures. Sa complétion demandera surtout de vous mesurer à la Team GO Rocket, mais aussi d'attraper et de purifier quelques Pokémon.
Pour vous aider à compléter l'Étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur)
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur), toutes les missions et les récompenses
Étude spéciale Fashion Week : Offensive (1/5)
Récompenses bonus : 1 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Axoloto portant un costume Fashion
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → 5 Baies Nanana
- Purifier 2 Pokémon Obscurs → 10 Poké Balls
- Battre 3 Sbires de la Team GO Rocket → 1 Élément mystérieux
Étude spéciale Fashion Week : Offensive (2/5)
Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile, Cradopaud portant un costume Fashion
- Étapes
- Attraper 20 Pokémon → 5 Baies Nanana
- Purifier 5 Pokémon Obscurs → 10 Super Balls
- Battre 6 Sbires de la Team GO Rocket → 3 Éléments mystérieux
Étude spéciale Fashion Week : Offensive (3/5)
Récompenses bonus : 2 500 PX, 1 500 Poussières d'Étoile, 1 Super Radar Rocket
- Étapes
- Vaincre Arlo, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
- Vaincre Cliff, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
- Vaincre Sierra, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
Étude spéciale Fashion Week : Offensive (4/4)
Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Absol
- Étapes
- Trouver le boss de la Team GO Rocket → 10 Hyper Potions
- Affronter le boss de la Team GO Rocket → 10 Hyper Balls
- Vaincre le boss de la Team GO Rocket → 6 Rappels Max
Étude spéciale Fashion Week : Offensive (5/5)
Récompenses bonus : 6 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, 3 CT Attaque Immédiate
- Étapes
- Récupérer votre récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
- Récupérer votre récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
- Récupérer votre récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
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