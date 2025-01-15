Pokémon GO : Étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur), les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 janvier 2025 à 11h52
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur) sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur), les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à une étude spéciale dont la mission principale consiste à sauver Palkia Obscur dans le cadre de l'événement Fashion Week : Offensive. Notez que cette étude ne peut être obtenue qu'entre le mercredi 15 janvier 2025 et le 19 à 20 heures. Sa complétion demandera surtout de vous mesurer à la Team GO Rocket, mais aussi d'attraper et de purifier quelques Pokémon.

Pour vous aider à compléter l'Étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur), nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude spéciale Fashion Week : Offensive (Palkia Obscur), toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude spéciale Fashion Week : Offensive (1/5)

Récompenses bonus : 1 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Axoloto portant un costume Fashion
  • Étapes
    • Attraper 15 Pokémon → 5 Baies Nanana
    • Purifier 2 Pokémon Obscurs → 10 Poké Balls
    • Battre 3 Sbires de la Team GO Rocket → 1 Élément mystérieux
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Fashion Week : Offensive (2/5)

Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile, Cradopaud portant un costume Fashion
  • Étapes
    • Attraper 20 Pokémon → 5 Baies Nanana
    • Purifier 5 Pokémon Obscurs → 10 Super Balls
    • Battre 6 Sbires de la Team GO Rocket → 3 Éléments mystérieux 
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude spéciale Fashion Week : Offensive (3/5)

Récompenses bonus : 2 500 PX, 1 500 Poussières d'Étoile, 1 Super Radar Rocket
  • Étapes
    • Vaincre Arlo, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
    • Vaincre Cliff, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
    • Vaincre Sierra, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 4

Étude spéciale Fashion Week : Offensive (4/4)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Absol
    • Étapes
      • Trouver le boss de la Team GO Rocket → 10 Hyper Potions
      • Affronter le boss de la Team GO Rocket → 10 Hyper Balls
      • Vaincre le boss de la Team GO Rocket → 6 Rappels Max
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude spéciale Fashion Week : Offensive (5/5)

Récompenses bonus : 6 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, 3 CT Attaque Immédiate
  • Étapes
    • Récupérer votre récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
    • Récupérer votre récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
    • Récupérer votre récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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