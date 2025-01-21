Pokémon GO : Étude ponctuelle Volonté de Fer, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Volonté de Fer disponible sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle à l'occasion de l'événement Volonté de fer,
ayant lieu du 21 au 26 janvier 2025. Vous aurez le choix entre deux parcours, Blanche ou Cliff, ce qui aura pour effet de varier les récompenses à obtenir en matière de rencontres avec des Pokémon.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Volonté de Fer
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Volonté de Fer, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Volonté de Fer (1/3)
Récompenses bonus : 1 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → 5 Hyper Balls
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Sapereau
- Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Axoloto de Paldea
Étude ponctuelle Volonté de Fer (Blanche) (2/3)
Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Marill
- Étapes
- Utiliser 5 Attaques chargées super-efficaces → 500 Poussières d'Étoile
- Recharger un Pokémon 5 fois → 2 CT Attaque immédiate
- Combattre 5 fois dans la Ligue Combat GO → 2 CT Attaque chargée
Étude ponctuelle Volonté de Fer (Blanche) (3/3)
Récompenses bonus : 2 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, 1 Module Leurre Magnétique
- Étapes
- Attraper 25 Pokémon → 10 Hyper Balls
- Recharger un Pokémon 10 fois → 1 Baie Nanana argentée
- Gagner un combat dans la Ligue Combat GO → une rencontre avec Steelix
Étude ponctuelle Volonté de Fer (Cliff) (2/3)
Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Akwakwak Obscur
- Étapes
- Utiliser 5 Attaques chargées super-efficaces → 500 Poussières d'Étoile
- Recharger un Pokémon 5 fois → 2 CT Attaque immédiate
- Combattre 5 fois dans la Ligue Combat GO → 2 CT Attaque chargée
Étude ponctuelle Volonté de Fer (Cliff) (3/3)
Récompenses bonus : 2 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, 1 Module Leurre Magnétique
- Étapes
- Attraper 25 Pokémon → 10 Hyper Balls
- Recharger un Pokémon 10 fois → 1 Baie Nanana argentée
- Gagner un combat dans la Ligue Combat GO → une rencontre avec Ossatueur
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