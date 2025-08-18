Pokémon GO : Étude ponctuelle Sombres Cieux, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Sombres Cieux disponible sur Pokémon GO en août 2025.
À l'occasion de l'événement Sombres cieux
de Pokémon GO
, tous les joueurs peuvent participer à une étude ponctuelle consistant à sortir victorieux de combats Dynamax. Celle-ci ne doit pas être manquée si vous aspirez à récupérer des bonbons Zacian et Zamazenta, et vous offrira également des rencontres avec des Pokémon spécifiques.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Sombres Cieux,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Sombres Cieux, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Sombres Cieux (1/1)
Récompenses bonus : 8x Bonbon Zacian, 8x Bonbon Zamazenta
- Étapes
- Remporter un combat Dynamax → une rencontre avec Ouistempo
- Remporter 2 combats Dynamax → une rencontre avec Flambino
- Remporter 3 combats Dynamax → une rencontre avec Larméléon
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