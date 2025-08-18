Pokémon GO : Étude ponctuelle Sombres Cieux, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 août 2025 à 11h21
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Sombres Cieux disponible sur Pokémon GO en août 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Sombres Cieux, les missions et récompenses
À l'occasion de l'événement Sombres cieux de Pokémon GO, tous les joueurs peuvent participer à une étude ponctuelle consistant à sortir victorieux de combats Dynamax. Celle-ci ne doit pas être manquée si vous aspirez à récupérer des bonbons Zacian et Zamazenta, et vous offrira également des rencontres avec des Pokémon spécifiques.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Sombres Cieux, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Sombres Cieux, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle Sombres Cieux (1/1)

Récompenses bonus : 8x Bonbon Zacian, 8x Bonbon Zamazenta
  • Étapes
    • Remporter un combat Dynamax → une rencontre avec Ouistempo
    • Remporter 2 combats Dynamax → une rencontre avec Flambino 
    • Remporter 3 combats Dynamax → une rencontre avec Larméléon
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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