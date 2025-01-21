Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Volonté de Fer, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Volonté de Fer disponible sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle premium à l'occasion de l'événement Volonté de fer,
ayant lieu du 21 au 26 janvier 2025. Pour ce faire, il vous faut débourser un peu plus de 5 euros, puis remplir les missions qui vous seront proposées. Vous recevrez notamment une large quantité de Poussières d'Étoile ainsi que diverses rencontres avec des Pokémon.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Volonté de Fer
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Volonté de Fer, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Volonté de Fer (1/1)
Récompenses bonus : 20 000 Poussières d'Étoile, 5 000 PX, 1 CT Attaque Chargée Élite
- Étapes
- Recharger un Pokémon 5 fois → une rencontre avec Minisange
- Recharger un Pokémon 10 fois → une rencontre avec Excavarenne
- Remporter un Raid → une rencontre avec Sepiatop
- Remporter 2 Raids → une rencontre avec Pandespiègle
- Remporter 3 Raids → une rencontre avec Terraiste
- Combattre dans la Ligue Combat GO → une rencontre avec Cotovol
- Combattre dans la Ligue Combat GO deux fois → une rencontre avec Azumarill
- Combattre dans la Ligue Combat GO trois fois → une rencontre avec Smogogo de Galar
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