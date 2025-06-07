Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion l'événement Prodiges mécaniques
, organisé sur le jeu du 7 au 11 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout une multitude de rencontres avec Grindur et Hexadron.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Grindur, 500 Poussières d'Étoile, 2 Passes de raid premium
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Grindur
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Grindur
- Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Grindur
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Grindur
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Grindur
- Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Grindur
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Grindur
Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques (2/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Hexadron, 500 Poussières d'Étoile, 3 Passes de raid premium
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Hexadron
- Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Hexadron
- Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
- Remporter un Raid → une rencontre avec Hexadron
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