Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 juin 2025 à 11h18
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion l'événement Prodiges mécaniques, organisé sur le jeu du 7 au 11 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout une multitude de rencontres avec Grindur et Hexadron.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques (1/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Grindur, 500 Poussières d'Étoile, 2 Passes de raid premium
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Grindur
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Grindur
    • Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Grindur
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Grindur
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Grindur
    • Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Grindur
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Grindur
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Prodiges mécaniques (2/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Hexadron, 500 Poussières d'Étoile, 3 Passes de raid premium
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Hexadron
    • Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Hexadron
    • Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Hexadron
    • Remporter un Raid → une rencontre avec Hexadron
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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