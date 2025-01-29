Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle payante dans le cadre de l'événement du Nouvel an lunaire 2025
. Affichée à 2€19, elle vous demandera surtout d'attraper des Pokémon dans le but d'obtenir plusieurs rencontres avec Abo et Tarinor.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025 (1/2)
Récompenses bonus : 4 000 PX, 4 000 Poussières d'Étoile, 2 Œufs Chance
- Étapes
- Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Abo
- Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
- Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Abo
- Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
- Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Abo
- Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025 (2/2)
Récompenses bonus : 8 000 PX, 4 000 Poussières d'Étoile, un Incubateur
- Étapes
- Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Abo
- Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
- Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Abo
- Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
- Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Abo
- Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
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