Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2025 à 12h11
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle payante dans le cadre de l'événement du Nouvel an lunaire 2025. Affichée à 2€19, elle vous demandera surtout d'attraper des Pokémon dans le but d'obtenir plusieurs rencontres avec Abo et Tarinor.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025 (1/2)

Récompenses bonus : 4 000 PX, 4 000 Poussières d'Étoile, 2 Œufs Chance
  • Étapes
    • Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Abo
    • Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Tarinor 
    • Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Abo
    • Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
    • Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Abo
    • Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Nouvel An Lunaire 2025 (2/2)

Récompenses bonus : 8 000 PX, 4 000 Poussières d'Étoile, un Incubateur
  • Étapes
    • Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Abo
    • Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
    • Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Abo
    • Attraper 24 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
    • Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Abo
    • Attraper 36 Pokémon → une rencontre avec Tarinor
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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