Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Monter sur le ring, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Monter sur le ring, disponible sur Pokémon GO depuis décembre 2025.
Avec les défis globaux de décembre 2025 proposés avec l'événement Monter sur le ring de Pokémon GO
, les joueurs peuvent également participer à une étude ponctuelle payante, axée sur la capture et le rechargement de Pokémon. En guise de récompense pour vos efforts, vous recevrez notamment des Super Bonbons et des Super Bonbons L, ainsi que des Particules Max. Notez que pendant toute la durée de l'événement, des Pokémon de type Combat tels que Machoc se montreront à l'état sauvage, ce qui devrait vous faciliter la tâche.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Monter sur le ring,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Monter sur le ring, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Monter sur le ring (1/1)
Récompenses bonus : 800 Particules Max, 1x CT Attaque chargée, 1x CT Attaque immédiate
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon de type Combat → 800 Particules Max
- Remporter un combat Dynamax → 3x Super Bonbon
- Recharger un Pokémon 3 fois → 3x Super Bonbon
- Recharger un Pokémon 6 fois → 1x Super Bonbon L
- Recharger un Pokémon 10 fois → 2x Super Bonbon L
commentaire (0)