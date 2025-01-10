Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fashion Week 2025, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 janvier 2025 à 13h11
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium de la Fashion Week 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fashion Week 2025, les missions et récompenses
La Fashion Week fait son retour en 2025 sur Pokémon GO, du 10 au 19 janvier, et les joueurs peuvent ainsi découvrir pour la première fois sur le jeu Gribouraigne et son évolution Tag-Tag. Pour l'occasion, une étude payante affichée au prix de 2,19 euros est disponible, et son acquisition vous accordera également 5 Hyper Balls. Terminer les missions vous fera surtout remporter des rencontres avec Couafarel, mais vous pourrez aussi récupérer une Pose d'Avatar sur le thème de l'événement ainsi que des rencontres avec des Pokémon déguisés pour l'occasion.

Néanmoins, pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Fashion Week , nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium Fashion Week , toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Fashion Week (1/2)

Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 1 000 PX, une Pose d'Avatar de la Fashion Week
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Couafarel 
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
    • Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Couafarel
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Couafarel
    • Prendre des photos de 4 Pokémon sauvages différents → une rencontre avec Chinchidou vêtu d'un costume Fashion
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Fashion Week (2/2)

Récompenses bonus : 2 500 PX, 2 500 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Dracolosse portant un costume Fashion
  • Étapes
    • Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
    • Attraper 40 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
    • Explorer 4 kilomètres → une rencontre avec Couafarel
    • Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Couafarel
    • Prendre des photos de 8 Pokémon sauvages différents → une rencontre avec Chinchidou vêtu d'un costume Fashion
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone
Pokémon GO 14 août 2026

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.

commentaire (0)