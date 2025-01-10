Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fashion Week 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium de la Fashion Week 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
La Fashion Week
fait son retour en 2025 sur Pokémon GO
, du 10 au 19 janvier, et les joueurs peuvent ainsi découvrir pour la première fois sur le jeu Gribouraigne et son évolution Tag-Tag. Pour l'occasion, une étude payante affichée au prix de 2,19 euros est disponible, et son acquisition vous accordera également 5 Hyper Balls. Terminer les missions vous fera surtout remporter des rencontres avec Couafarel, mais vous pourrez aussi récupérer une Pose d'Avatar sur le thème de l'événement ainsi que des rencontres avec des Pokémon déguisés pour l'occasion.
Néanmoins, pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Fashion Week
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Fashion Week , toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Fashion Week (1/2)
Récompenses bonus : 1 000 Poussières d'Étoile, 1 000 PX, une Pose d'Avatar de la Fashion Week
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
- Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Couafarel
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Couafarel
- Prendre des photos de 4 Pokémon sauvages différents → une rencontre avec Chinchidou vêtu d'un costume Fashion
Étude ponctuelle premium Fashion Week (2/2)
Récompenses bonus : 2 500 PX, 2 500 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Dracolosse portant un costume Fashion
- Étapes
- Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
- Attraper 40 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
- Explorer 4 kilomètres → une rencontre avec Couafarel
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Couafarel
- Prendre des photos de 8 Pokémon sauvages différents → une rencontre avec Chinchidou vêtu d'un costume Fashion
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