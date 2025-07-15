Pokémon GO : Étude ponctuelle premium du Festival aquatique, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium du Festival aquatique, intitulée « Le bonheur est dans les cornets » et disponible en juillet 2025 sur Pokémon GO.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent s'offrir l'accès à une étude ponctuelle payante (5,49 €) à l'occasion du Festival aquatique
, se déroulant du 15 au 20 juillet 2025. Une fois les missions complétées, vous obtiendrez surtout des rencontres avec des Pokémon à l'affiche pendant l'événement, comme Lokhlass portant une écharpe, ainsi qu'un Module Leurre Pluvieux et une nouvelle pose pour votre avatar.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium du Festival aquatique de juillet 2025,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium du Festival aquatique 2025, « Le bonheur est dans les cornets », toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Le bonheur est dans les cornets (1/1)
Récompenses bonus : Pose d'avatar sur le thème de l'événement, une rencontre avec Lokhlass portant une écharpe, 3 000 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon de type Eau → une rencontre avec Stari
- Attraper 10 Pokémon de type Eau → une rencontre avec Barpau
- Attraper 15 Pokémon de type Eau → 1x Passe de combat premium
- Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Coquiperl
- Faire évoluer 3 Pokémon → 1x Module Leurre Pluvieux
- Envoyer un cadeau accompagné d'un sticker → une rencontre avec Azumarill
- Explorer un kilomètre → une rencontre avec Krabboss
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Léviator
commentaire (0)