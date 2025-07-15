Pokémon GO : Étude ponctuelle premium du Festival aquatique, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 juillet 2025 à 09h49
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium du Festival aquatique, intitulée « Le bonheur est dans les cornets » et disponible en juillet 2025 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium du Festival aquatique, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent s'offrir l'accès à une étude ponctuelle payante (5,49 €) à l'occasion du Festival aquatique, se déroulant du 15 au 20 juillet 2025. Une fois les missions complétées, vous obtiendrez surtout des rencontres avec des Pokémon à l'affiche pendant l'événement, comme Lokhlass portant une écharpe, ainsi qu'un Module Leurre Pluvieux et une nouvelle pose pour votre avatar.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium du Festival aquatique de juillet 2025, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle premium du Festival aquatique 2025, « Le bonheur est dans les cornets », toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Le bonheur est dans les cornets (1/1)

Récompenses bonus : Pose d'avatar sur le thème de l'événement, une rencontre avec Lokhlass portant une écharpe, 3 000 Poussières d'Étoile
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon de type Eau → une rencontre avec Stari
    • Attraper 10 Pokémon de type Eau → une rencontre avec Barpau
    • Attraper 15 Pokémon de type Eau → 1x Passe de combat premium
    • Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Coquiperl 
    • Faire évoluer 3 Pokémon → 1x Module Leurre Pluvieux
    • Envoyer un cadeau accompagné d'un sticker → une rencontre avec Azumarill 
    • Explorer un kilomètre → une rencontre avec Krabboss
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Léviator
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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