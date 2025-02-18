Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Brille Chenille, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 février 2025 à 11h19
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Brille Chenille sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Brille Chenille, les missions et récompenses
L'événement Brille Chenille, organisé du 18 au 20 févier 2025, permet aux joueurs de Pokémon GO de participer à une étude ponctuelle premium affichée au prix de 5,49 €. Compléter les tâches de cette étude vous accordera diverses rencontres avec  des Pokémon de l'événement, ainsi qu'une pose spéciale pour votre avatar.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Brille Chenille, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium Brille Chenille, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Brille Chenille (1/2)

Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile, 1 Morceau d'Étoile, une pose d'avatar sur le thème de l'événement
  • Étapes
    • Explorer 1 kilomètre → 2 000 Poussières d'Étoile
    • Faire tourner un PokéStop ou Arène → une rencontre avec Chenipan
    • Faire tourner 2 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Chrysacier 
    • Faires tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Papilusion 
pose-avatar-brille-chenille
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Brille Chenille (2/2)

Récompenses bonus : 10 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, 3 Super Bonbon
  • Étapes
    • Envoyer un cadeau avec un sticker → 1 Encens
    • Explorer 2 kilomètres → 3 000 Poussières d'Étoile
    • Explorer 3 kilomètres → 4 000 Poussières d'Étoile
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Chenipotte 
    • Faire tourner 6 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Armulys 
    • Faire tourner 9 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Charmillon
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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