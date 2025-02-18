Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Brille Chenille, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Brille Chenille sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement Brille Chenille
, organisé du 18 au 20 févier 2025, permet aux joueurs de Pokémon GO
de participer à une étude ponctuelle premium affichée au prix de 5,49 €. Compléter les tâches de cette étude vous accordera diverses rencontres avec des Pokémon de l'événement, ainsi qu'une pose spéciale pour votre avatar.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Brille Chenille
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Brille Chenille, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Brille Chenille (1/2)
Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile, 1 Morceau d'Étoile, une pose d'avatar sur le thème de l'événement
- Étapes
- Explorer 1 kilomètre → 2 000 Poussières d'Étoile
- Faire tourner un PokéStop ou Arène → une rencontre avec Chenipan
- Faire tourner 2 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Chrysacier
- Faires tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Papilusion
Étude ponctuelle premium Brille Chenille (2/2)
Récompenses bonus : 10 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, 3 Super Bonbon
- Étapes
- Envoyer un cadeau avec un sticker → 1 Encens
- Explorer 2 kilomètres → 3 000 Poussières d'Étoile
- Explorer 3 kilomètres → 4 000 Poussières d'Étoile
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Chenipotte
- Faire tourner 6 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Armulys
- Faire tourner 9 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Charmillon
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