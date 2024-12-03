Pokémon GO : Étude ponctuelle Ma tasse de thé, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Ma tasse de thé sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement Ma tasse de thé
, organisé sur Pokémon GO
du mardi 3 au samedi 7 décembre 2024, est axé sur l'entrée de Théffroi et de son évolution Polthégeist sur le jeu mobile. Les joueurs ont à cette occasion l'opportunité de rencontrer des Pokémon spécifiques à l'état sauvage ou grâce à l'Encens, mais aussi de participer à des Raids. Avant de vous lancer dans de tels affrontements, vous avez tout intérêt à jeter un œil à l'étude ponctuelle gratuite Ma tasse de thé
, qui vous demande de gagner plusieurs Raids pour débloquer des rencontres avec des Pokémon précis, et d'obtenir d'autres butins, en l'occurrence de l'expérience et des Poussières d'Étoile.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle ponctuelle Ma tasse de thé
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Ma tasse de thé, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Ma tasse de thé (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Théffroi, 2 500 Poussières d'Étoile, 3 000 PX
- Étapes
- Remporter 1 Raid → une rencontre avec Fluvetin
- Remporter 2 Raids → 1 000 Poussières d'Étoile
- Remporter 3 Raids → une rencontre avec Spododo
- Remporter 4 Raids → 2 000 Poussières d'Étoile
- Remporter 5 Raids → une rencontre avec Toutombe
Étude ponctuelle Ma tasse de thé (2/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Théffroi, 4 000 Poussières d'Étoile, 5 000 PX
- Étapes
- Remporter 1 Raid → une rencontre avec Fluvetin
- Remporter 2 Raids → une rencontre avec Spododo
- Remporter 3 Raids → une rencontre avec Toutombe
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