Pokémon GO : Étude ponctuelle Ma tasse de thé, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 décembre 2024 à 13h22
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Ma tasse de thé sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Ma tasse de thé, les missions et récompenses
L'événement Ma tasse de thé, organisé sur Pokémon GO du mardi 3 au samedi 7 décembre 2024, est axé sur l'entrée de Théffroi et de son évolution Polthégeist sur le jeu mobile. Les joueurs ont à cette occasion l'opportunité de rencontrer des Pokémon spécifiques à l'état sauvage ou grâce à l'Encens, mais aussi de participer à des Raids. Avant de vous lancer dans de tels affrontements, vous avez tout intérêt à jeter un œil à l'étude ponctuelle gratuite Ma tasse de thé, qui vous demande de gagner plusieurs Raids pour débloquer des rencontres avec des Pokémon précis, et d'obtenir d'autres butins, en l'occurrence de l'expérience et des Poussières d'Étoile. 

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Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle ponctuelle Ma tasse de thé, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Ma tasse de thé, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Ma tasse de thé (1/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Théffroi, 2 500 Poussières d'Étoile, 3 000 PX
  • Étapes
    • Remporter 1 Raid → une rencontre avec Fluvetin
    • Remporter 2 Raids → 1 000 Poussières d'Étoile 
    • Remporter 3 Raids → une rencontre avec Spododo
    • Remporter 4 Raids → 2 000 Poussières d'Étoile
    • Remporter 5 Raids → une rencontre avec Toutombe 
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Ma tasse de thé (2/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Théffroi, 4 000 Poussières d'Étoile, 5 000 PX
  • Étapes
    • Remporter 1 Raid → une rencontre avec Fluvetin 
    • Remporter 2 Raids → une rencontre avec Spododo
    • Remporter 3 Raids → une rencontre avec Toutombe 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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