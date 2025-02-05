Pokémon GO : Étude ponctuelle Petit mais costaud, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Petit mais costaud disponible sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle à l'occasion de l'événement Petit mais costaud
se déroulant du mercredi 5 février à 10 heures au samedi 8 février à 20 heures. En terminant les missions qui vous seront confiées, vous obtiendrez surtout des rencontres avec Cheniti et Lilliterelle, une opportunité à ne pas manquer d'autant que ce dernier peut être capturé sous forme chromatique sur le jeu mobile.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Petit mais costaud
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Petit mais costaud, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Petit mais costaud (1/3)
Récompenses bonus : 500 PX, 15 Poké Balls, une rencontre avec Cheniti
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Statitik
- Faire 10 Jolis Lancers → une rencontre avec Têtampoule
- Compléter 3 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Anchwatt
Étude ponctuelle Petit mais costaud (2/3)
Récompenses bonus : 1 000 PX, 15 Poké Balls, une rencontre avec Cheniti
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
- Faire 10 Super Lancers → une rencontre avec Lilliterelle
- Compléter 5 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Lilliterelle
Étude ponctuelle Petit mais costaud (3/3)
Récompenses bonus : 1 500 PX, 15 Poké Balls, une rencontre avec Cheniti
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
- Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
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