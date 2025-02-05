Pokémon GO : Étude ponctuelle Petit mais costaud, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 février 2025 à 12h38
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Petit mais costaud disponible sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Petit mais costaud, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle à l'occasion de l'événement Petit mais costaud se déroulant du mercredi 5 février à 10 heures au samedi 8 février à 20 heures. En terminant les missions qui vous seront confiées, vous obtiendrez surtout des rencontres avec Cheniti et Lilliterelle, une opportunité à ne pas manquer d'autant que ce dernier peut être capturé sous forme chromatique sur le jeu mobile.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Petit mais costaud, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Petit mais costaud, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Petit mais costaud (1/3)

Récompenses bonus : 500 PX, 15 Poké Balls, une rencontre avec Cheniti
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Statitik 
    • Faire 10 Jolis Lancers → une rencontre avec Têtampoule 
    • Compléter 3 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Anchwatt 
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Petit mais costaud (2/3)

Récompenses bonus : 1 000 PX, 15 Poké Balls, une rencontre avec Cheniti
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
    • Faire 10 Super Lancers → une rencontre avec Lilliterelle
    • Compléter 5 tâches d'étude de terrain → une rencontre avec Lilliterelle
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude ponctuelle Petit mais costaud (3/3)

Récompenses bonus : 1 500 PX, 15 Poké Balls, une rencontre avec Cheniti
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
    • Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
    • Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Lilliterelle
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.

commentaire (0)