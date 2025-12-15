Pokémon GO : Étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours, disponible sur Pokémon GO depuis décembre 2025, avec la saison Parcours précieux.
Avec la saison Parcours précieux de Pokémon GO
, lancée au début du mois de décembre 2025, les joueurs peuvent atteindre un nouveau rang d'amitié avec les autres joueurs, Amis pour toujours, et pouvoir ainsi effectuer des échanges à distance. Depuis le 15 décembre, une étude gratuite célébrant cet nouveauté est disponible, et vous permet notamment de rencontrer Lépidonille tout en récupérant des Poussières Étoile ou des consommables.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours (1/4)
Récompenses bonus : 10x Sticker
- Étapes
- Se faire un nouvel Ami → 1 000x Poussière Étoile
Étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours (2/4)
Récompenses bonus : 10x Poké Ball, 25x Bonbon Lépidonille
- Étapes
- Envoyer 5 cadeaux à des Amis en ajoutant un Sticker → 5 000 PX
- Ouvrir 5 cadeaux → 5 000 PX
- Attraper un Lépidonille → 2x Baie Framby
Étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours (3/4)
Récompenses bonus : 2x Super Bonbon, 2x Baie Framby dorée
- Étapes
- Récolter 40 000 Poussières Étoile → 5 000 PX
- Échanger un Pokémon → 5 000 PX
Étude ponctuelle Meilleurs Amis pour toujours (4/4)
Récompenses bonus : 664x Poussière Étoile, une rencontre avec Lépidonille
- Étapes
- Envoyer un cadeau pendant 5 jours différents → 664 PX
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