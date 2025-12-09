Pokémon GO : De nouvelles fonctionnalités ont été annoncées, les échanges à distance deviennent une réalité avec vos Amis pour toujours

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 décembre 2025 à 12h07
Des fonctionnalités inédites vont faire leur entrée sur Pokémon GO en décembre 2025 : en devenant Amis pour toujours, vous serez autorisé à effectuer des échanges à distance.
Pokémon GO : De nouvelles fonctionnalités ont été annoncées, les échanges à distance deviennent une réalité avec vos Amis pour toujours
Depuis le 8 décembre 2025, de nouvelles fonctionnalités sont déployées sur Pokémon GO, Amis pour toujours et Échange à distance. La Nouvelle-Zélande est le premier pays à être concerné, mais ces nouveautés seront déployées dans le monde entier bientôt. Concrètement, cela vous permettra d'atteindre un nouveau palier d'amitié, qui vous autorisera à échanger des Pokémon où que vous soyez.

Amis pour toujours, un nouveau rang d'amitié arrive sur Pokémon GO

Cela faisait longtemps que les joueurs de Pokémon GO attendaient des changements concernant les modalités d'échange, et va devenir possible d'effectuer ces transactions à distance avec certains contacts, ceux avec lesquels vous atteindrez le rang Amis pour toujours. Il s'agira du niveau d'amitié maximal, supérieur à Meilleurs amis, et y parvenir vous offrira des récompenses, de l'expérience, et surtout, deux avantages inédits.

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En effet, en y parvenant, vous aurez droit à un échange à distance avec l'ami concerné, et en continuant d'interagir, vous pourrez en remporter d'autres. Vous devrez néanmoins vous montrer vigilant : seul un échange à distance par ami sera disponible à la fois, c'est pourquoi il faudra veiller à l'utiliser avant d'en obtenir un nouveau. En plus de cela, les points d'amitié vont faire leur entrée, et seront utiles au suivi de la progression de vos amitié avec d'autres Dresseurs. Vous serez autorisé à en accumuler chaque jour pour chaque ami, en combattant ensemble, en échangeant, ou en envoyant des cadeaux. Des points supplémentaires seront aussi accordés au cours des Défis hebdomadaires réalisés ensemble.

Les échanges à distance, comment fonctionne ce système ?

Pour préparer votre premier échange à distance, vous devrez utiliser une étiquette spéciale afin d'indiquer à votre Ami pour toujours les Pokémon que vous proposez à l'échange, et il fera de même. L'échange à distance suivra quelques étapes :
  1. sélectionner tour à tour jusqu'à 3 Pokémon étiquetés
  2. envoyer la proposition
  3. accepter (ou non) la proposition
Notez que si vous êtes aussi Amis chanceux, le prochain échange à distance sera aussi Chanceux. Les échanges à distance ne comptent d'ailleurs pas comme des échanges spéciaux, quels que soient les Pokémon concernés. Néanmoins, les Pokémon suivants ne sont pas disponibles par l'intermédiaire de l'échange à distance :
  • Les Pokémon attrapés dans les 30 derniers jours
  • Les Pokémon qui ont déjà été échangés
  • Les Pokémon Obscurs
  • Les Pokémon fabuleux
  • Les Pokémon qui défendent des Arènes ou des Sources d'Énergie
  • Les Pokémon qui ont un statut de Copain actif
  • Les Pokémon en pleine méga-évolution
  • Les Pokémon fusionnés
  • Zacian Forme Épée Suprême et Zamazenta Forme Bouclier Suprême
  • Les Pokémon qui se trouvent dans une Aire de jeux Pokémon
Enfin, au cours des semaines à venir, le nombre maximal d'amis augmentera par paliers de 50, et sera porté à 650 au lieu de 450. Une étude ponctuelle gratuite sera en outre disponible à compter du lundi 15 décembre à 10 heures et jusqu'au lundi 29 décembre à 20 heures. Sa complétion vous accordera une rencontre avec Lépidonille, des PX et des Poussières Étoile.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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