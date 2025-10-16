Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Légendes Pokémon Z-A, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite Légendes Pokémon Z-A, disponible pendant l'événement d'octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude gratuite à l'occasion de l'événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A
, organisé du 16 au 20 octobre 2025. Celle-ci vous accordera surtout des rencontres avec Germignon, Kaiminus ou Gruikui, chacun doté d'un fond spécial de la Saison Transformations Fabuleuses. Or, vous devrez d'abord choisir un parcours, et valider quelques tâches.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite Légendes Pokémon Z-A,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Germignon (1/3)
Récompenses bonus : une rencontre avec Germignon
- Étapes
- Explorer 1 kilomètre → 25x Bonbon Germignon
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Germignon (2/3)
Récompenses bonus : 6 000 PX, 10x Poké Ball
- Étapes
- Recharger un Pokémon de type Plante 3 fois → 50x Bonbon Germignon
- Utiliser 25 000 Poussières Étoile → 50x Bonbon Germignon
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Germignon (3/3)
Récompenses bonus : 1 Poffin, 12x Bonbon L Germignon
- Étapes
- Faire évoluer un Macronium → 3x Baie Framby
- Gagner 12 cœurs avec son Copain → 3x Baie Nanana
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Kaiminus (1/3)
Récompenses bonus : une rencontre avec Kaiminus
- Étapes
- Explorer 1 kilomètre → 25x Bonbon Kaiminus
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Kaiminus (2/3)
Récompenses bonus : 6 000 PX, 10x Poké Ball
- Étapes
- Recharger un Pokémon de type Eau 3 fois → 50x Bonbon Kaiminus
- Utiliser 25 000 Poussières Étoile → 50x Bonbon Kaiminus
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Kaiminus (3/3)
Récompenses bonus : 1 Poffin, 12x Bonbon L Kaiminus
- Étapes
- Faire évoluer un Crocrodil → 3x Baie Framby
- Gagner 12 cœurs avec son Copain → 3x Baie Nanana
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Gruikui (1/3)
Récompenses bonus : une rencontre avec Gruikui
- Étapes
- Explorer 1 kilomètre → 25x Bonbon Gruikui
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Gruikui (2/3)
Récompenses bonus : 6 000 PX, 10x Poké Ball
- Étapes
- Recharger un Pokémon de type Fey 3 fois → 50x Bonbon Gruikui
- Utiliser 25 000 Poussières Étoile → 50x Bonbon Gruikui
Étude ponctuelle Légendes Pokémon Z-A - Parcours Gruikui (3/3)
Récompenses bonus : 1 Poffin, 12x Bonbon L Gruikui
- Étapes
- Faire évoluer un Grotichon → 3x Baie Framby
- Gagner 12 cœurs avec son Copain → 3x Baie Nanana
Notez aussi que dans le cadre de cette étude, le premier Pokémon que vous choisirez aura plus de chances d'être attiré par l'Encens d'aventure quotidienne.
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