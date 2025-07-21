Pokémon GO : Étude ponctuelle du Week-end Combat Dynamax Latios et Latias, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Week-end Combat Dynamax introduisant Latios et Latias Dynamax sur Pokémon GO en juillet 2025.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent s'offrir l'accès à une étude gratuite à l'occasion du Week-end Combat Dynamax marquant l'entrée de Latios et Latias Dynamax
sur le jeu. L'événement aura lieu les 26 et 27 juillet 2025, mais cette étude est proposée avant le démarrage des festivités dans l'optique de mieux vous armer en prévision de ces combats. En effet, la complétion des tâches vous accordera des Particules Max, mais surtout, une rencontre avec Fantominus Dynamax, l'un des counters de Latios et Latias.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias (1/1)
Récompenses bonus : 7 500 Poussières d'Étoile, 500 Particules Max
- Étapes
- Collecter 500 Particules Max → une rencontre avec Fantominus Dynamax
- Remporter un combat Dynamax → 50 Bonbons Fantominus
- Remporter 3 combats Dynamax → 3x CT Attaque Immédiate
- Attraper 5 Pokémon Dynamax → 300 Particules Max
- Améliorer une capacité Dynamax 3 fois → 300 Particules Max
- Débloquer une capacité Dynamax → 300 Particules Max
- Recharger un Pokémon 5 fois → 25 Bonbons Fantominus
- Recharger un Pokémon 10 fois → 25 Bonbons Fantominus XL
commentaire (0)