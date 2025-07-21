Pokémon GO : Étude ponctuelle du Week-end Combat Dynamax Latios et Latias, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juillet 2025 à 09h30
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Week-end Combat Dynamax introduisant Latios et Latias Dynamax sur Pokémon GO en juillet 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle du Week-end Combat Dynamax Latios et Latias, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent s'offrir l'accès à une étude gratuite à l'occasion du Week-end Combat Dynamax marquant l'entrée de Latios et Latias Dynamax sur le jeu. L'événement aura lieu les 26 et 27 juillet 2025, mais cette étude est proposée avant le démarrage des festivités dans l'optique de mieux vous armer en prévision de ces combats. En effet, la complétion des tâches vous accordera des Particules Max, mais surtout, une rencontre avec Fantominus Dynamax, l'un des counters de Latios et Latias.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Week-end Combat Dynamax Latios et Latias (1/1)

Récompenses bonus : 7 500 Poussières d'Étoile, 500 Particules Max
  • Étapes
    • Collecter 500 Particules Max → une rencontre avec Fantominus Dynamax
    • Remporter un combat Dynamax → 50 Bonbons Fantominus
    • Remporter 3 combats Dynamax → 3x CT Attaque Immédiate
    • Attraper 5 Pokémon Dynamax → 300 Particules Max
    • Améliorer une capacité Dynamax 3 fois → 300 Particules Max
    • Débloquer une capacité Dynamax → 300 Particules Max
    • Recharger un Pokémon 5 fois → 25 Bonbons Fantominus
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 25 Bonbons Fantominus XL
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.
Pokémon GO a 10 ans : Chiffres astronomiques et records fous d'un succès mondial
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO a 10 ans : Chiffres astronomiques et records fous d'un succès mondial

À l'occasion des 10 ans de Pokémon GO, GAMEWAVE s'est entretenu avec l'équipe Scopely pour faire le bilan sur une décennie de succès et dévoiler des statistiques impressionnantes.

commentaire (0)