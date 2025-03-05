Pokémon GO : Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2025 à 12h51
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de s'offrir le Ticket recharge en mars 2025 pour bénéficier de bonus particuliers et être autorisé à participer à une étude ponctuelle. Celle-ci accordera diverses récompenses de qualité, comme des Passes de combat premium, des Particules Max ou même un Morceau d'Étoile. Débloquer ces butins ne sera néanmoins pas de tout repos puisque les missions à valider vous feront faire une multitude d'activités ; de la capture, de l'exploration et des combats seront au programme.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025 (1/4)

Récompenses bonus : 10 000 PX, un Œuf Chance, 2 Passes de combat premium
  • Étapes
    • Attraper 50 Pokémon → 5 000 PX
    • Explorer 3 kilomètres → 5 000 PX
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 5 000 PX
    • Gagner 20 000 PX → 2 CT Attaque immédiate 
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025 (2/4)

Récompenses bonus : 10 000 Poussières d'Étoile, 2 Passes de combat premium, 1 lot de Particules Max
  • Étapes
    • Faire évoluer 5 Pokémon → 5 000 Poussières d'Étoile
    • Compléter 10 tâches d'étude de terrain → 5 000 Poussières d'Étoile
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 5 000 Poussières d'Étoile
    • Gagner 20 000 Poussières d'Étoile → 2 CT Attaque chargée
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025 (3/4)

Récompenses bonus : 10 000 PX, 2 Passes de combat premium, un Morceau d'Étoile
  • Étapes
    • Remporter un combat Max → 5 000 PX
    • Faire éclore 2 Œufs → 5 000 PX
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 5 000 PX
    • Remporter 20 000 PX → 3 Baies Framby dorées
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 4

Étude ponctuelle du Ticket recharge de mars 2025 (4/4)

Récompenses bonus : 10 000 Poussières d'Étoile, 2 Passes de combat premium, un lot de Particules Max
    • Étapes
      • Battre 3 sbires de la Team GO Rocket → 5 000 Poussières d'Étoile
      • Gagner un raid → 5 000 Poussières d'Étoile
      • Recharger un Pokémon 10 fois → 5 000 Poussières d'Étoile
      • Remporter 20 000 Poussières d'Étoile → 3 Baies Nanana argentées
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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