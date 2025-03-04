Pokémon GO : Le Ticket Recharge de mars est disponible, les détails

Retrouvez des informations relatives au Ticket Recharge de mars sur Pokémon GO dans cet article.
Du mardi 4 mars à 10 heures au vendredi 4 avril 2025 à 10 heures
, tous les joueurs de Pokémon GO
auront l'occasion d'acheter un Ticket Recharge pour la saison 18 Puissance et Maîtrise. Cette acquisition offre des bonus variés ainsi que la possibilité de participer à une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, découvrez les détails concernant le Ticket Recharge de mars
ci-dessous.
Ticket Recharge de mars de Pokémon GO, les détails
Ticket Recharge de mars
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à des bonus et à des Études ponctuelles tout au long du mois de mars. Le Ticket Recharge
sera proposé dans la boutique du jeu jusqu'au 11 mars à 20 heures
. Toutes les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant le vendredi 4 avril à 10 heures.
Comme d'habitude, vous pourrez offrir le Ticket Recharge aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié « Grands Amis ».
Bonus du Ticket Recharge de mars
Les bonus suivants seront disponibles tous les jours à compter de l'achat du Ticket Recharge
et jusqu'au vendredi 4 avril 2025 à 10 heures :
- Un Bonbon XL supplémentaire pour les Dresseurs de niveau 31 ou plus, en venant à bout des combats de Raids et des Combats Dynamax.
- Trois fois plus de PX attribués pour votre premier Pokémon attrapé de la journée.
- Trois fois plus de PX attribués pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène tourné de la journée.
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes.
- Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets.
Étude ponctuelle du Ticket Recharge de mars
La complétion des tâches d'Étude ponctuelle débloquera les récompenses suivantes :
- Huit Passes de combat premium
- Deux lots de Particules Max
- Un Œuf Chance
- Un Morceau d'Étoile
- Deux CT Attaque Immédiate
- Deux CT Attaque Chargée
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Ticket Recharge
La Boîte Hyper ticket Ticket Recharge sera disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO pour 14,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Son achat accordera un Ticket Recharge valable pour les mois de mars, avril et mai avec, en prime, divers bonus gratuits.
commentaire (0)