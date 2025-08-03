Pokémon GO : Étude ponctuelle Douceur mielleuse, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 août 2025 à 12h48
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Douceur mielleuse, disponible sur Pokémon GO en août 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Douceur mielleuse, les missions et récompenses
L'événement Douceur mielleuse de Pokémon GO se déroule du dimanche 3 août à minuit au mercredi 6 août à 23 heures 59, et permet à tous les joueurs de participer gratuitement à des études ponctuelles. La première est accessible depuis le début des festivités, le dimanche 3 août, et devra être terminée avant le 4 août à 23 heures 59. En guise de récompense pour vos efforts, vous obtiendrez surtout des rencontres avec Sucroquin.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Douceur mielleuse, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Douceur mielleuse, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle Douceur mielleuse (1/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Sucroquin, 500 Poussières d'Étoile, 10x Baie Nanana
  • Étapes
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Sucroquin
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude ponctuelle Douceur mielleuse (2/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Sucroquin, 2 500 Poussières d'Étoile, 15x Baie Nanana
  • Étapes
    • Envoyer 3 cadeaux à des amis → une rencontre avec Sucroquin
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
    • Recharger un Pokémon 3 fois → une rencontre avec Sucroquin
    • Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO dévoile Twilight Trails, une saison sous le signe du crépuscule
Pokémon GO 25 août 2026

Pokémon GO dévoile Twilight Trails, une saison sous le signe du crépuscule

Les premiers détails concernant les nouveautés à venir au cours de la prochaine saison de Pokémon GO ont été communiqués grâce à un court teaser vidéo en août 2026.
Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone
Pokémon GO 14 août 2026

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.

commentaire (0)