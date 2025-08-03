Pokémon GO : Étude ponctuelle Douceur mielleuse, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Douceur mielleuse, disponible sur Pokémon GO en août 2025.
L'événement Douceur mielleuse
de Pokémon GO
se déroule du dimanche 3 août à minuit au mercredi 6 août à 23 heures 59, et permet à tous les joueurs de participer gratuitement à des études ponctuelles. La première est accessible depuis le début des festivités, le dimanche 3 août, et devra être terminée avant le 4 août à 23 heures 59. En guise de récompense pour vos efforts, vous obtiendrez surtout des rencontres avec Sucroquin.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Douceur mielleuse,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Douceur mielleuse, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Douceur mielleuse (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Sucroquin, 500 Poussières d'Étoile, 10x Baie Nanana
- Étapes
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Sucroquin
Étude ponctuelle Douceur mielleuse (2/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Sucroquin, 2 500 Poussières d'Étoile, 15x Baie Nanana
- Étapes
- Envoyer 3 cadeaux à des amis → une rencontre avec Sucroquin
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
- Recharger un Pokémon 3 fois → une rencontre avec Sucroquin
- Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Sucroquin
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