Pokémon GO : Étude ponctuelle Année du Serpent, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Année du Serpent sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle gratuite à l'occasion de l'événement du Nouvel an lunaire 2025
. Celle-ci ne doit pas être manquée si vous aspirez à collecter quelques Cellules Zygarde, puisque chaque tâche vous en octroiera une et la complétion de l'étude dans son ensemble vous en accordera 6 de plus. Les missions qui vous seront confiées consisteront surtout à arpenter les routes du jeu, ce qui ne devrait pas poser de difficulté particulière.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle gratuite Année du Serpent
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Année du Serpent, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Année du Serpent (1/1)
Récompenses bonus : 5 000 Poussières d'Étoile, 5 000 PX, 6 Cellules Zygarde
- Étapes
- Marcher 1 kilomètre en parcourant les routes → une Cellule Zygarde
- Marcher 2 kilomètres en parcourant les routes → une Cellule Zygarde
- Attraper 10 Pokémon en parcourant les routes → une Cellule Zygarde
- Suivre une route → une Cellule Zygarde
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