Pokémon GO : Étude ponctuelle Année du Serpent, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2025 à 11h47
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Année du Serpent sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Année du Serpent, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle gratuite à l'occasion de l'événement du Nouvel an lunaire 2025. Celle-ci ne doit pas être manquée si vous aspirez à collecter quelques Cellules Zygarde, puisque chaque tâche vous en octroiera une et la complétion de l'étude dans son ensemble vous en accordera 6 de plus. Les missions qui vous seront confiées consisteront surtout à arpenter les routes du jeu, ce qui ne devrait pas poser de difficulté particulière.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle gratuite Année du Serpent, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Année du Serpent, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Année du Serpent (1/1)

Récompenses bonus : 5 000 Poussières d'Étoile, 5 000 PX, 6 Cellules Zygarde
  • Étapes
    • Marcher 1 kilomètre en parcourant les routes → une Cellule Zygarde
    • Marcher 2 kilomètres en parcourant les routes → une Cellule Zygarde
    • Attraper 10 Pokémon en parcourant les routes → une Cellule Zygarde
    • Suivre une route → une Cellule Zygarde
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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