Pokémon GO : Étude ponctuelle Amitiés sans faille, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Amitiés sans faille sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement Amitiés sans faille
permet aux joueurs de Pokémon GO
de participer à une étude ponctuelle gratuitement en quelques étapes. En effet, vous devrez ici choisir un parcours : soit vous décidez de mener une enquête avec Arlo, soit vous faites équipe avec Candela. Les butins à débloquer ne seront bien entendu pas tout à fait les mêmes selon le chemin emprunté.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Amitiés sans faille
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Amitiés sans faille, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Amitiés sans faille (1/4)
Récompenses bonus : 1 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → 5 Hyper Ball
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Rémoraid
- Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Démanta
Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Candela (2/4)
Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Insolourdo
- Étapes
- Gagner 10 Cœurs avec son Copain → 500 Poussières d'Étoile
- Remporter un Bonbon en explorant avec ton Copain → une rencontre avec Lovdisc
- Se faire un nouvel ami → 2 Poffin
Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Candela (3/4)
Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Galopa
- Étapes
- Jouer 5 fois avec son Copain → 10 Hyper Ball
- Envoyer 3 cadeaux à des amis → 500 Poussières d'Étoile
- Échanger un Pokémon → une rencontre avec Kokiyas
Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Candela (4/4)
Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Récupérer votre récompense → 2 500 PX
Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Arlo (2/4)
Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Taupiqueur Obscur
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → 500 Poussières d'Étoile
- Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Osselait
- Vaincre 3 sbires de la Team GO Rocket → un Radar Rocket
Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Arlo (3/4)
Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Cizayox
- Étapes
- Attraper 25 Pokémon → 10 Hyper Ball
- Transférer 15 Pokémon → 500 Poussières d'Étoile
- Vaincre Arlo, leader de la Team GO Rocket → une rencontre avec Ramoloss
Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Arlo (4/4)
Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Récupérer votre récompense → 2 500 PX
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