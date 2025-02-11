Pokémon GO : Étude ponctuelle Amitiés sans faille, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 février 2025 à 09h48
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Amitiés sans faille sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Amitiés sans faille, les missions et récompenses
L'événement Amitiés sans faille permet aux joueurs de Pokémon GO de participer à une étude ponctuelle gratuitement en quelques étapes. En effet, vous devrez ici choisir un parcours : soit vous décidez de mener une enquête avec Arlo, soit vous faites équipe avec Candela. Les butins à débloquer ne seront bien entendu pas tout à fait les mêmes selon le chemin emprunté.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Amitiés sans faille, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Amitiés sans faille, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Amitiés sans faille (1/4)

Récompenses bonus : 1 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile 
  • Étapes
    • Attraper 15 Pokémon → 5 Hyper Ball
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Rémoraid
    • Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Démanta
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Candela (2/4)

Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Insolourdo 
  • Étapes
    • Gagner 10 Cœurs avec son Copain → 500 Poussières d'Étoile
    • Remporter un Bonbon en explorant avec ton Copain → une rencontre avec Lovdisc 
    • Se faire un nouvel ami → 2 Poffin
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Candela (3/4)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Galopa
  • Étapes
    • Jouer 5 fois avec son Copain → 10 Hyper Ball
    • Envoyer 3 cadeaux à des amis → 500 Poussières d'Étoile
    • Échanger un Pokémon → une rencontre avec Kokiyas
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 4

Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Candela (4/4)

Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile
    • Étapes
      • Récupérer votre récompense → 2 500 PX
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Arlo (2/4)

Récompenses bonus : 2 000 PX, une rencontre avec Taupiqueur Obscur 
  • Étapes
    • Attraper 15 Pokémon → 500 Poussières d'Étoile
    • Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Osselait 
    • Vaincre 3 sbires de la Team GO Rocket → un Radar Rocket
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Arlo (3/4)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Cizayox
  • Étapes
    • Attraper 25 Pokémon → 10 Hyper Ball
    • Transférer 15 Pokémon → 500 Poussières d'Étoile
    • Vaincre Arlo, leader de la Team GO Rocket → une rencontre avec Ramoloss
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 4

Étude ponctuelle Amitiés sans faille - Parcours Arlo (4/4)

Récompenses bonus : 2 500 Poussières d'Étoile
    • Étapes
      • Récupérer votre récompense → 2 500 PX
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.

commentaire (0)