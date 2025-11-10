Pokémon GO : Étude ponctuelle Âme sauvage, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Âme sauvage, disponible sur Pokémon GO en novembre 2025.
Une nouvelle étude ponctuelle payante (5,49 €) est disponible sur Pokémon GO
à l'occasion de l'événement Âme sauvage
, organisé du 10 au 14 novembre 2025. Divisée en 5 étapes, elle vous demandera d'accomplir diverses missions relatives surtout à la capture de Pokémon, et vous obtiendrez divers butins pour vos efforts, tels que des consommables ou des rencontres.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Âme sauvage, Préparatifs sauvages,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Âme sauvage, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Âme sauvage (1/5)
Récompenses bonus : 2 000 PX, 3x Baie Framby dorée, une rencontre avec Strassie
- Étapes
- Attraper 20 Pokémon → 2x Passe de combat premium
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 2x Incubateur
- Remporter un Raid → 2x Œuf Chance
- Gagner 5 000 PX → 3x Super Bonbon
Étude ponctuelle Âme sauvage (2/5)
Récompenses bonus : 2 000 Poussière Étoile, 3x Baie Nanana argentée, une rencontre avec Rattata d'Alola
- Étapes
- Attraper 20 Pokémon → 800x Particule Max
- Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 2x Incubateur
- Remporter un Combat Max → 2x Morceau d'Étoile
- Gagner 5 000 Poussières Étoile → 3x Super Bonbon
Étude ponctuelle Âme sauvage (3/5)
Récompenses bonus : 2 000 PX, 10x Super Bonbon, 1x Maxi Champi
- Étapes
- Utiliser 3 attaques chargées super efficaces → 1x Passe de combat premium
- Recharger un Pokémon 10 fois → 800x Particule Max
- Augmenter le niveau d'une capacité Dynamax → 3x CT Attaque rapide
- Débloquer une capacité Dynamax → 3x CT Attaque chargée
Étude ponctuelle Âme sauvage (4/5)
Récompenses bonus : 2 000 Poussières d'Étoile, 1 Passe de combat premium, 2x Super Bonbon L
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon de type Fée → 3 000 Poussières Étoile
- Recharger un Pokémon de type Fée 3 fois → une rencontre avec Tarsal Dynamax
- Faire évoluer 3 Pokémon de type Fée → 3x Baie Framby dorée
Étude ponctuelle Âme sauvage (5/5)
Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 Passe de combat premium, 2x Super Bonbon L
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon de type Ténèbres → 3 000 Poussières Étoile
- Recharger un Pokémon de type Ténèbres 3 fois → une rencontre avec Ténéfix Dynamax
- Faire évoluer 3 Pokémon de type Ténèbres → 3x Baie Nanana argentée
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