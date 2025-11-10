Pokémon GO : Étude ponctuelle Âme sauvage, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2025 à 11h36
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Âme sauvage, disponible sur Pokémon GO en novembre 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Âme sauvage, les missions et récompenses
Une nouvelle étude ponctuelle payante (5,49 €) est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement Âme sauvage, organisé du 10 au 14 novembre 2025. Divisée en 5 étapes, elle vous demandera d'accomplir diverses missions relatives surtout à la capture de Pokémon, et vous obtiendrez divers butins pour vos efforts, tels que des consommables ou des rencontres.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Âme sauvage, Préparatifs sauvages, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Âme sauvage, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle Âme sauvage (1/5)

Récompenses bonus : 2 000 PX, 3x Baie Framby dorée, une rencontre avec Strassie
  • Étapes
    • Attraper 20 Pokémon → 2x Passe de combat premium
    • Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 2x Incubateur
    • Remporter un Raid → 2x Œuf Chance
    • Gagner 5 000 PX → 3x Super Bonbon
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude ponctuelle Âme sauvage (2/5)

Récompenses bonus : 2 000 Poussière Étoile, 3x Baie Nanana argentée, une rencontre avec Rattata d'Alola
  • Étapes
    • Attraper 20 Pokémon → 800x Particule Max
    • Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 2x Incubateur
    • Remporter un Combat Max → 2x Morceau d'Étoile
    • Gagner 5 000 Poussières Étoile → 3x Super Bonbon
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude ponctuelle Âme sauvage (3/5)

Récompenses bonus : 2 000 PX, 10x Super Bonbon, 1x Maxi Champi
  • Étapes
    • Utiliser 3 attaques chargées super efficaces → 1x Passe de combat premium
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 800x Particule Max
    • Augmenter le niveau d'une capacité Dynamax → 3x CT Attaque rapide
    • Débloquer une capacité Dynamax → 3x CT Attaque chargée 
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude ponctuelle Âme sauvage (4/5)

Récompenses bonus : 2 000 Poussières d'Étoile, 1 Passe de combat premium, 2x Super Bonbon L
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon de type Fée → 3 000 Poussières Étoile
    • Recharger un Pokémon de type Fée 3 fois → une rencontre avec Tarsal Dynamax
    • Faire évoluer 3 Pokémon de type Fée → 3x Baie Framby dorée
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude ponctuelle Âme sauvage (5/5)

Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 Passe de combat premium, 2x Super Bonbon L
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon de type Ténèbres → 3 000 Poussières Étoile
    • Recharger un Pokémon de type Ténèbres 3 fois → une rencontre avec Ténéfix Dynamax
    • Faire évoluer 3 Pokémon de type Ténèbres → 3x Baie Nanana argentée 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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