Pokémon GO : Étude magistrale Keldeo chromatique, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 17 décembre 2025 à 14h21
Retrouvez les détails de l'étude magistrale Keldeo chromatique, disponible sur Pokémon GO en novembre 2025.
Pokémon GO : Étude magistrale Keldeo chromatique, les missions et récompenses
Une nouvelle étude magistrale est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement Justice finale, se déroulant du 25 au 30 novembre 2025. Ce scénario est payant et ne comporte pas de limite de temps pour être complété, et a la particularité de vous accorder une rencontre avec Keldeo chromatique une fois complétée. Or, une telle récompense ne s'obtient pas sans effort, si bien que vous aurez fort à faire avant de pouvoir ajouter ce Pokémon à votre collection.

Pour vous aider à compléter l'étude magistrale Keldeo chromatique, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude magistrale Keldeo chromatique, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Keldeo chromatique (1/7)

Récompenses bonus : 25x Bonbon Cobaltium, 25x Bonbon Terrakium, 25x Bonbon Viridium 
  • Étapes
    • Attraper 151 Pokémon originaires de la région de Kanto → 647 PX
    • Attraper 100 Pokémon originaires de la région de Johto → 647 PX
    • Attraper 135 Pokémon originaires de la région de Hoenn → 647 PX
    • Attraper 107 Pokémon originaires de la région de Sinoh → 647 PX
    • Attraper 156 Pokémon originaires de la région de d'Unys → 647 PX
    • Attraper un Pokémon pendant 10 jours différents → 647 PX
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Keldeo chromatique (2/7)

Récompenses bonus : 10x Bonbon L Vipélierre, 10x Bonbon L Gruikui, 10x Bonbon L Moustilon
  • Étapes
    • Attraper 100 Pokémon de type Eau → 25x Bonbon Vipélierre
    • Attraper 100 Pokémon de type Combat → 15x Bonbon Gruikui
    • Attraper un Pokémon pendant 15 jours différents → 15x Bonbon Moustillon 
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Keldeo chromatique (3/7)

Récompenses bonus : 1x Super Bonbon L, 30x Ultra Ball, 1x Encens
  • Étapes
    • Utiliser 200 Attaques Chargées super efficaces → une rencontre avec Tygnon
    • Combattre dans 10 Raids avec son Copain → une rencontre avec Kicklee
    • Attraper un Pokémon pendant 21 jours différents → une rencontre avec Kapoera
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude magistrale Keldeo chromatique (4/7)

Récompenses bonus : 1x Super Bonbon L, 30x Ultra Ball, 1x CT Attaque chargée élite
  • Étapes
    • Donner 500 Baies à des Pokémon à sa salle de sport → 1x Passe de combat premium
    • Recharger 3 Pokémon jusqu'à leur PC maximum → une rencontre avec Judokrak
    • Attraper un Pokémon pendant 21 jours différents → une rencontre avec Karaclée
La suite de cette étude sera actualisée au fur et à mesure.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (2)

Avatar Amandine
Amandine Le 08/01/2026 à 23:47

C'est mis à jour, pardon pour le retard :) !

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Faurzaa1 (invité) Le 08/01/2026 à 21:04

Excusez moi cest quoi la suite s'il vous plaît