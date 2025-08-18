Pokémon GO : Comment battre Zamazenta Bouclier Suprême ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 août 2025 à 12h35
Zamazenta Bouclier Suprême fait son retour sur Pokémon GO dans les raids légendaires en août 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Zamazenta Bouclier Suprême ?
Zamazenta Bouclier Suprême est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront au cours des raids légendaires lors de la Finale Max 2025, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Zamazenta Bouclier Suprême ?

Quelles sont les faiblesses de Zamazenta Bouclier Suprême ?

Zamazenta Bouclier Suprême est un Pokémon de type Combat et Acier, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Nous vous recommandons toutefois de vous joindre à d'autres Dresseurs pour que le combat soit plus aisé, en formant au moins un groupe de 3, voire 4 joueurs. Voici les types auxquels Zamazenta Bouclier Suprême est particulièrement sensible :
  • Combat
  • Sol
  • Feu

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Quelles sont les forces de Zamazenta Bouclier Suprême ?

Au contraire, Zamazenta Bouclier Suprême pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 
  • Ténèbres
  • Insecte
  • Roche
  • Poison
  • Plante
  • Dragon

Quels Pokémon choisir pour battre Zamazenta Bouclier Suprême ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon tel que Zamazenta Bouclier Suprême est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Zamazenta Bouclier Suprême, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
  • Méga-Lucario/Lucario → Forte-Paume + Aurasphère
  • Primo-Groudon/Groudon Obscur → Tir de Boue + Lame Pangéenne
  • Méga-Dracaufeu/Dracaufeu Obscur → Danse Flammes + Rafale Feu
  • Méga-Braségali → Danse Flammes + Rafale Feu
  • Heatran Obscur → Danse Flammes + Vortex Magma
  • Lugulabre Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
  • Méga-Carchacrok → Tir de Boue + Telluriforce
  • Reshiram → Crocs Feu + Flamme Croix
  • Pierroteknik → Calcination + Feu Ensorcelé
  • Méga-Scarhino → Riposte + Prio-Parade
  • Ho-Oh Obscur → Calcination + Feu Sacré
  • Sulfura Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
  • Entei Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon de type Combat, Sol ou Feu pour vaincre cet adversaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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