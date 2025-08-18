Pokémon GO : Comment battre Zacian Épée Suprême ?

Zacian Épée Suprême fait son retour sur Pokémon GO dans les raids légendaires en août 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Zacian Épée Suprême est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront au cours des raids légendaires lors de la Finale Max 2025
, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Zacian Épée Suprême ?
Quelles sont les faiblesses de Zacian Épée Suprême ?
Zacian Épée Suprême
est un Pokémon de type Acier et Fée, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Nous vous recommandons toutefois de vous joindre à d'autres Dresseurs pour que le combat soit plus aisé, en formant au moins un groupe de 4, voire 5 joueurs. Voici les types auxquels Zacian Épée Suprême est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Zacian Épée Suprême ?
Au contraire, Zacian Épée Suprême
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Ténèbres
- Insecte
- Roche
- Poison
- Plante
- Dragon
- Fée
- Vol
- Glace
- Normal
- Psy
Quels Pokémon choisir pour battre Zacian Épée Suprême ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon tel que Zacian Épée Suprême est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Zacian Épée Suprême
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Primo-Groudon/Groudon Obscur → Tir de Boue + Lame Pangéenne
- Méga-Dracaufeu/Dracaufeu Obscur → Danse Flammes + Rafale Feu
- Heatran/Heatran Obscur → Danse Flammes + Vortex Magma
- Méga-Braségali → Danse Flammes + Rafale Feu
- Méga-Carchacrok → Tir de Boue + Telluriforce
- Lugulabre/Lugulabre Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
- Reshiram → Crocs Feu + Flamme Croix
- Ho-Oh Obscur → Calcination + Feu Sacré
- Pierroteknik → Calcination + Feu Ensorcellé
- Sulfura Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
- Entei Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
- Méga-Laggron → Tir de Boue + Séisme
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon de type Sol ou Feu pour vaincre cet adversaire.
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