Pokémon GO : Comment battre Sinistrail ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 février 2025 à 15h41
Sinistrail entre dans les Raids sur Pokémon GO en février 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer.
Pokémon GO : Comment battre Sinistrail ?
Sinistrail, le Pokémon Varech a été introduit sur Pokémon GO en février 2025 au cours de l'événement Amitiés sans faille. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection. 

Quelles sont ses faiblesses ? Quels Pokémon et attaques sont les plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
 

Les faiblesses et les forces de Sinistrail sur Pokémon GO

Sinistrail est un Pokémon de type Spectre et Plante, ce qui lui vaut d'être sensible aux attaques de type
  • Ténèbres
  • Feu
  • Vol
  • Spectre
  • Glace
D'un autre côté, le Pokémon Verech, saura se montrer résistant à toutes les attaques présentant les types listées ci-dessous :
  • Électrik
  • Plante
  • Sol
  • Eau
  • Combat
  • Normal
sinistrail
Au moment de sa sortie en février 2025, Sinistrail ne dispose pas encore de forme chromatique. Notez toutefois que ce Pokémon se montrera plus souvent par temps ensoleillé ou en cas de brouillard. Il sera d'ailleurs plus menaçant sous une telle météo. Ses meilleures attaques seront dans un premier temps Griffe Ombre et Ball'Ombre en termes de DPS. Privilégier cette combinaison devrait en effet vous permettre d'infliger 14.80 DPS.

Quels Pokémon utiliser pour battre Sinistrail sur Pokémon GO ?

Bien que cette liste soit non exhaustive, voici quelques-uns des Pokémon les plus efficaces pour battre Sinistrail, ainsi que les attaques immédiates et chargées à privilégier :
  • Méga-Rayquaza → Lame d'Air + Draco Ascension
  • Rayquaza → Lame d'Air + Draco Ascension
  • Méga-Dracaufeu → Danse Flammes + Rafale Feu 
  • Méga-Braségali → Danse Flammes + Rafale Feu
  • Méga-Drattak → Crocs Feu + Vol
  • Drattak Obscur → Crocs Feu + Vol
  • Heatran Obscur → Danse Flammes + Vortex Magma
  • Méga-Tyranocif → Morsure + Centrifugifle
  • Sulfura Obscur → Danse Flammes + Piqué
  • Reshiram → Crocs Feu + Flamme Croix 
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, il vous faudra avoir recours à d'autres Pokémon de type Ténèbres, Feu, Vol, voire Spectre ou Glace. En effet, ces derniers sont, comme expliqué plus haut, à privilégier pour maximiser vos chances de vaincre Sinistrail.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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